Роздрібна алко-тютюнова торгівля збагатила громаду Чернівців на 30 мільйонів

Акцизний податок з реалізації через роздрібну мережу підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів, запроваджений з 2015 року, стабільно наповнює бюджет Чернівців. Так, за чотири місяці 2017 року алкогольно-тютюнові бізнесмени спрямували до бюджету столиці Буковини 31,1 млн грн.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Нагадаємо, що з початку цього року скасовано акцизний податок з роздрібного продажу пального, який сплачувався до місцевих бюджетів за місцезнаходженням АЗС та/або АГЗС.
Крім того, з 1 січня 2017 року подання звітності за формами №№1-РА та 1-РТ скасовано (Закон №1791-VIII). Також до підприємців не застосовуватимуться штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання з недостовірними відомостями звітів за формами №№1-РА та 1-РТ з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту.
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, виключно за наявності у них ліцензій.