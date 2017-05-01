На Буковині викрито торговця зброєю із зони АТО

Співробітниками карного розшуку Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області спільно із спецпідрозділом «КОРД» затримано жителя Вижницького району, котрий збував вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої на території краю. Наразі поліцейські перевіряють інших осіб на причетність до даного злочину.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що 50-річний житель села Лекечі Вижницького району разом зі спільниками збуває зброю, боєприпаси та вибухові пристрої на території Чернівецької області. Небезпечний «товар» надходив зловмисникам із зони проведення антитерористичної операції. Також поліцейськими перевіряються інші канали надходження зброї.
Відомо, що вказаний громадянин раніше був засуджений до 10 років позбавлення волі за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У 2015 році звільнився з виправної установи. Нині є секретарем громадської організації «Антикорупційний рух» у Вижницькому районі.
Поліцейські піймали зловмисника під час спроби збуту зброї, а саме – карабіну іноземного виробництва без маркування та двох гранат типу РГД-5. Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Речові докази у затриманого вилучено.
Також слідчими проведено ряд обшуків у його можливих спільників. У одного з них виявлено та вилучено дві незареєстровані гвинтівки.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії.