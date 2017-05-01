НАТО повинне бути об'єднаним, згуртованим, міцним щодо російської загрози - Дональд Трамп

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселю:
-Часом достатньо почутого одного слова, однієї короткої репліки, яка "зробить твій день". Для мене сьогодні це була фраза президента США Дональда Трампа, сказана під час відкриття меморіалу "Берлінська стіна" на території нової штаб-квартири НАТО у Брюсселі.
Дональд Трам закликав країни НАТО бути єдиними, згуртованими, міцними щоб протистояти російській загрозі.
Скажу щиро! Фраза вихоплена з повного речення, сказаного Трампом. Американський президент закликав НАТО бути згуртваним і міцним аби протистояти різним загрозам: загрозі терористів, російській загрозі... Далі я вже не слухав... Надважливала фраза була сказана і була почута. Це - російська загроза! Во на існує! Існує вже відкрито! Її витягли з дипломатичних течок і поклали на стіл.
Пригадуєте, як торік під час саміту НАТО у Варшаві російські журналісти-пропагандисти гасали за міністром оборони Польщі Антонієм Мацеревичем з проханням прокоментувати його репліку про "російську загрозу". Для росіян тоді це було бомбою, шоком. А тут про російську загрозу для НАТО заговорив сам президент США.
День вдався! Попереду ще фінальна прес-конференція з Генеральним секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом.