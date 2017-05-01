Дональди не знайшли консенсусу щодо Росі

Не дуже добрі новини щодо України з двох Брюссельських самітів: самту ЄС - США і саміту НАТО
Зрозуміло, що моїх читачів мало цікавить увесь перебіг одного й другого самітів, цікавить питання України (Донбас, Крим, російсько-український конфлікт). Якщо дуже ретельно вишукувати позитив - то це вже відомий факт, те, що США і ЄС найближчим часом не зніматимуть санкцій проти Росії.
Насторожує інше! США і ЄС не зуміли досягти спільної позиції у проведенні політики щодо Російської Федерації. Що саме заклав президент Ради ЄС Дональд Туск у цю фразу - залишається на рівні здогадок і припущень. Але усі тутешні фахівці однозначно стверджують, що сигнал не втішний.
Чи знайшовся час для Україні в форматі саміту ЄС - США? Чітко сказати ніхто не може. Тому подаю фразу Дональда Туска по завершенні зустрічі з Дональдом Трампом.
"Склалося враження, що стосовно конфлікту в Україні у нас немає розбіжностей в поглядах. А от у питанні відносин з Росією наші позиції різняться", - заявив Дональд Трамп.
От і думай що хочеш.
Між іншим, щойно Дональд Трамп ступив на поріг нового приміщення штаб-квартири НАТО. Звичних підходів до преси керівників держав-учасниць НАТО, в тому числі і Трампа не було. Інформація поки що збирається із уст дипломатів і чиновників, які входять в делегації лідерів держав.Ростислав Демчук, наш власний кореспондент у Брюсселі