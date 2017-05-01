Яким буде прийдешнє літо – прогноз погоди

Як обіцяють синоптики, після затяжної прохолодної весни до України вже зовсім незабаром прийде справжня спека.
Про це пише видання Сегодня.
Щоправда, опади й надалі надокучатимуть українцям.
Так народний синоптик Леонід Горбань пророкує за літо приблизно два тижні сильних затяжних дощів — в основному в липні і серпні. Однак, здебільшого попереду в нас спекотне літо.
За словами заввідділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського метеорологічного НДІ НАН України Вазіри Мартазінової, справжнє літо почнеться тільки після 10 червня, однак спекотні періоди не будуть тривалими.
Керівник Гідрометцентру Анатолій Прокопенко каже, що червень буде з короткими грозовими дощами і температурою не вище +30 градусів вдень.
Згідно з прогнозом Мартазинової, липень буде найсухішим і дуже спекотним — +30-34 градуси.
А от на серпень прогнозують найбільше дощів, і цей місяць буде менш спекотним ніж липень.