Матіос садить податківців - суди відпускають

Суд відпустили з-під варти під особисте зобов'язання затриманого за підозрою в корупції екс-голову Державної податкової адміністрації Криму Костянтина Циркуна.
Таке рішення винесла суддя Печерського районного суду Києва і постановила відпустити підозрюваного в залі суду.
Тепер відпущений повинен з'являтися до слідчого за його вимогою, а також здати закордонний паспорт.
Сторона звинувачення просила для Циркуна арешт на 2 місяці з альтернативою у вигляді внесення застави в 31 мільйон гривень.
Як повідомлялося, раніше суд відпустив під заставу ще двох колишніх керівників податкової – екс-начальника Державної податкової служби в Луганській області Антипова та екс-очільника Полтавської ДПС Задорожного.
Вранці 24 травня усіх трьох фіскалів затримали в рамках масштабних обшуків та затримань колишніх очільників податкових по всій Україні.
Екс-чиновниця Міндоходів уникла арешту за мільйон гривень застави
Суд відпустив з-під варти колишнього заступника начальника харківського облуправління Міністерства доходів і зборів Тетяну Маслову під заставу в 1 мільйон гривень.
Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва на засіданні в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".
Повідомляється, що суд відмовив військовій прокуратурі в арешті підозрюваної з можливістю внесення застави в сумі 7 млн грн.
Згідно з рішенням суду, обраний запобіжний захід діє до 21 липня. Маслова, що проживає в Дніпрі, повинна сповіщати суд і прокуратуру про зміну свого місця перебування і виконувати інші покладені на неї судом обов'язки, передбачені у таких випадках.
Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.
Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.
23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.
В свою чергу суд відпустив під заставу колишніх керівників податкової – екс-начальника Державної податкової служби в Луганській області Антипова, екс-очільника Полтавської ДПС Задорожного, та відпустив з-під варти під особисте зобов'язання екс-главу Державної податкової адміністрації Криму Костянтина Циркуна.
У той же час екс-глава Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області Сергій Шинкаренко виявився не готовим до застави в 100 млн грн і отримав 2 місяці арешту.Матіос: Гелікоптери ще прилетять за тими, хто їх не чекає
Суд постановив арештувати затриманого фігуранта справи про податкові майданчики екс-міністра Олександра Клименка колишнього голову Державної податкової адміністрації в Харківській області Станіслава Денисюка.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив 25 травня головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
За його словами, альтернативою є можливість внесення застави у розмірі 100,32 млн грн,
Також прокурор прокоментував зауваження, що підозрюваних у цій справі, яких напередодні затримали в результаті масштабної антикорупційної операції "гелікоптерами розвезуть по домівках".
"Ні! Скоріш за все гелікоптери прилетять за тими, хто їх точно не чекає!... Трішки пізніше", – зазначив Матіос.