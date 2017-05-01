ГПУ почала розслідувати передачу газових систем Фірташу

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Новини
16:32
25 травня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–квітні 2017 року

12:30
25 травня

«Пульс» - вагомий аргумент в суперечці з фіскалами

12:29
25 травня

Спрощенці можуть шукати бізнес – партнерів і за кордоном

12:26
25 травня

Чернівецькі підприємства сплатили більше 39 мільйонів податку на прибуток

11:51
25 травня

У Чернівцях жінку ошукали на суму у розмірі 5000 гривень, пропонуючи їй примарний приз

10:53
25 травня

Мешканцям міста пропонують встановити теплові лічильники на умовах співфінансування

10:50
25 травня

Як нараховується ЄСВ за період неоплачуваної відпустки

10:49
25 травня

Терміни реєстрації податкових накладних

10:48
25 травня

Цьогоріч власний податковий номер отримали понад 3 тисячі чернівчан

10:47
25 травня

Чернівецький фотоклуб "Позитив" запрошує на відкриття фотовиставки

10:43
25 травня

Шахраям справедливе покарання - 5 років тюрми

16:18
24 травня

Нове місце роботи: соціальна пільга

16:17
24 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

16:16
24 травня

За забруднення довкілля чернівецькі підприємці відшкодували понад 600 тис. грн.

16:09
24 травня

Шахрай просить зателефонувати, а потім залишає вас без мобільного пристрою

15:54
24 травня

У квітні 58,8 тис. буковинців звернулися за субсидіями

15:50
24 травня

Чернівецькі прикордонники здали кров для порятунку життя

15:44
24 травня

До реального позбавлення волі засуджено двох розбійників

15:42
24 травня

Оновлено Порядок повернення коштів з бюджету

15:41
24 травня

Терміни сплати ЄСВ підприємцями на єдиному податку

15:40
24 травня

За використання води чернівецькі платники сплатили 760 тисяч ренти

12:30
24 травня

До Чернівців з’їдуться провідні репродуктологи України та світу

10:50
24 травня

Двом Героям у Чернівецькій ЗОШ № 27 відкриють меморіальні дошки

10:49
24 травня

Книжковий фестиваль у Чернівцях (програма)

17:41
23 травня

У прокуратурі області обговорили питання участі прокурора у розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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Що, Де, Коли
25-27 травня
в Чернівцях відбудеться Міжнародний симпозіум «Теорія і практика репродукції людини». У рамках форуму запланована прес-конференція буковинських фахівців та провідних репродуктологів України і світу, а також урочисте відкриття, низка пресимпозіумів та симпозіумів.
25 травня о 16.00 у приміщенні Чернівецької ОДА (каб. 418) відбудеться прес-конференція організаторів симпозіуму: ректора БДМУ Бойчука Т. М., головного акушер-гінеколога України Камінського В. В., директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Андрієць О. А., президента УАРМ Юзька О. М. та іноземних спікерів.
25 травня о 18.00 в Палаці «Академічний» вул. Шиллера, 11 відбудеться урочисте відкриття заходу.
26 травня о 08.30основний день симпозіуму, коли зі своїми доповідями виступатимуть світила репродуктології. Місце проведення: мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
26 травня в Чернівцях очікується виступ американського вченого доктора медицини, директора Центру «Нова надія» Джона Джанга (John Zhang), який спільно зі своїми колегами-українцями застосував нову репродуктивну технології «пронуклеарного перенесення», або народження «дитини від трьох батьків».
25 травня о 17.00
в конференц-залі бізнес-центру «Інтерсіті» (вул. Шевченка, 28) відбудеться воркшоп "Цифри не брешуть. Як контролювати нардепів за допомогою парламентських даних”.
Аналітики Громадянської мережі ОПОРА навчать охочих читати парламентські дані та писати аналітичні матеріали для потреб своєї громади чи навіть для топових українських ЗМІ.
26 травня о 11.30
у каб.202 Ратуші відбудеться зустріч журналістів з різних регіонів України: Одеси, Луганська, Полтави, Києва, Харкова, Кишинева з Чернівецьким міським головою Олексієм Каспруком в рамках Міжнародного журналістського проекту загальноосвітнього конкурсу "Українська мова - мова єднання".
26 травня о 12.30
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Володимира Середюка на тему: "Про нові умови визначення перевізників пасажирів на окремих міських автобусних маршрутах".
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
27 травня о 15.30
27 травня о 15.30
27 травня о 17.00
у фойє 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди участі театру у Всеукраїнському театральному фестивалі «ART-UKRAINE».
28 травня
в смт Путила на стадіоні «Карпати» ім. А.Гусіна за участі керівництва обласної державної адміністрації відбудеться традиційне свято виходу на полонину «Полонинська ватра».
В програмі заходів:
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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ГПУ почала розслідувати передачу газових систем Фірташу

Сьогодні, 17:13 / Коментарів: 0
ГПУ почала розслідувати передачу газових систем Фірташу
Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо рішення Кабінету Міністрів про передачу державних розподільних газових мереж в господарське відання облгазів, 70% яких контролює Дмитро Фірташ і його партнери.
Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо рішення Кабінету Міністрів про передачу державних розподільних газових мереж в господарське відання облгазів, 70% яких контролює Дмитро Фірташ і його партнери.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду від 15 травня, оприлюдненому в судовому реєстрі, передає Ліга.net.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями "Зловживання владою або службовим становищем" і "Службова недбалість".

Вказується, що Кабмін передав облгазам в господарське відання на безкоштовній основі державні газові мережі постановою №770 від 20 серпня 2012 року. На підставі цієї постанови були підписані відповідні договори з облгазами, які діють досі.

"... дії окремих посадових осіб Кабінету Міністрів України, Міненерговугілля, Мінекономіки, Мінфіну, Фонду державного майна призвели до завдання державі збитків в розмірі 930 млн гривень", - йдеться в рішенні суду.

Згідно з документом, досудовим розслідуванням перевіряється можлива причетність посадових осіб ПрАТ Газтек до вчинення зазначених злочинів.

Основним бенефіціаром цієї компанії вважається Дмитро Фірташ.

Сама компанія належить кіпрським Porala Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited, Nesiba Venchers Limited і Krezer Holdings Limited.

Печерський суд надав дозвіл на доступ до документів цієї компанії за період з 1 січня 2012 року по теперішній час.

У квітні 2015 року, Веховної Рада прийняла закон "Про ринок природного газу", встановивши, що газові мережі можуть перебувати в користуванні на правах повного господарського ведення тільки у "суб'єктів державного сектора економіки".

Народний депутат України Максим Бурбак прокоментував рішення ГПУ:

-Тепер слово і за Чернівецькою обласною прокуратурою. Треба встановити законність прийняття рішення профірташівською регіональною більшістю Чернівецької міськради та законність дій тодішнього секретаря Михайлішина, який це рішення підписував.

Окреме питання це сума шкоди нанесеної нашій громаді від такого рішення. Адже в сумі тарифу на газ є складова проплата за використання розподільчих мереж. По простому. Громада міста витратила понад 23 млн гривень на будівництво 2-ї нитки газогону, спритні депутати-ділки у 2011 році передали безкоштовно " Чернівціоблгазу", підконтрольному Фірташу, і вони ( зрозумілою їм мовою ) "получали" з кожного абонента. Тому і такий галас навколо моєї ініціативи щодо повернення труби назад громаді.
Ще раз нагадую всій тій запроданівській зграї - РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТЬ!!!

Справедливість є і вона буде відновлена!!!
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