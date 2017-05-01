Чернівецьку міську раду розпустили?

Якщо Чернівецьку міську раду не розпустять до осені, місто матиме проблеми.Те, що ні голова, ані депутати від першого дня своєї каденції ніц не роблять для Чернівців і чернівчан, нам уже набридло говорити. Але вони ніби оглухли…Спершу порішали особисті справи. Кому трохи земельки вділили, кому трохи майна міського, кому - нерухомість… а кому й тунель (?). Хоч і сміялися з тунелю люди, але ті, хто таку ідею запустив, зуміли з казни мільйон гривень собі привласнити. Всім було зрозуміло: тунелю не буде тому..., що не буде ніколи. А гроші таки виділили. Ось так діяли депутати міської ради до сьогодні.І не було на це ніякої ради.Хоча… Одного разу наша газета запропонувала зробити дефенестрацію всього депутатського корпусу на чолі з головою і його радниками та радницями. Думали, ми жартуємо. Аж от ні!Бо добре усвідомлювали, що ці депутати з мером докеруються до ручки. І докерувалися!Зараз у 34 багатоповерхівках нема води. За борги обленерго карає водоканал. Водоканал карає чернівчан. Мер хоче покарати депутатів. Але Продан не дає.Півтора року міська рада працює як мокре горить. Рішень майже не приймає (не враховуючи особистих інтересів), займається словоблудством та піаром.Досі не спромоглися обрати секретаря міської ради і секретаря міськвиконкому. Депутати скаржаться на Ірину Карімову. Кажуть, що вона керує містом і головою. Через неї всі проблеми та кадри проходять. Або не проходять.Далі пішли далі. Дуже цікаво стало спостерігати, коли вчорашні прихвосні партії регіонів та її активні члени почали звинувачувати мера Каспрука, що він повертає регіоналів до влади.Нарахували вже 12 повернутих регіоналів. Каспрук - 13-й. Ось вам і вся «Тайна вечеря» регіоналів з мером.Останнім врахували Кушнірика, котрого днями Каспрук призначив керівником департаменту ЖКГ. Але мер і сам призначений себе регіоналами не вважають. Навпаки, звинувачують тих, хто звинувачує їх у регіональстві.Бо, мовляв, Кушнірик на знак протесту проти Януковича і побиття студентів у листопаді 2013 року з партії регіонів вийшов, а Бешлей, який його звинувачує, зайшов до «регіональної кодли». Більше того, написав донос на студентів до прокуратури. І досі не покаявся привселюдно за те, що прислужував регіоналам, Папієву та Януковичу.І, як насмішку над грою «Ти - регіонал! Ні! Ти - регіонал!» депутат від ВО «Свобода» Андрій Ілюк пожертвував Каспрукові свій портрет Віктора Януковича, який зберігав до цього дня. Ще й запропонував збирати чемодани йому, Бурбакові та всій партії «Народний Фронт» і тікати в Ростов до Януковича.Каспрук у боргу не залишився і портрет віддав зі словами: «Я повертаю ваш портрет…»… Війна всіх зі всіма триває. Нічого доброго Чернівцям і чернівчанам вона не несе. Навпаки, господарка валиться, будинки облуплюються, вода зникає, дороги розбиваються, люди бідніють. Рішення не приймаються.Складається враження, що депутати почали мстити мерові, а він їм. А всі разом мстять Чернівцям.Тому вибори мусять бути. І чим раніше, тим краще. Бо кожен день їхнього протистояння завдає непоправної шкоди місту і людям.Їхні сесійні засідання вже починають дратувати. Більше того, вони демонструються у прямих ефірах. Їх можуть дивитися діти та люди зі враженою психікою. А це негативно впливатиме на розвиток дітей та на здоров’я. Адже депутати з мером уже ледь не матюкають один одного.Ось який діалог відбувся на останній сесії між головою ради Каспруком та депутатом Бешлеєм:- Ви - брехун, - сказав Бешлей. - Казали, що 300 тролейбусів нам дадуть з Бухареста, а нема жодного.- Це ви - брехун, - відразу парирував мер.- Ви брешете, - не вгамовувався депутат.- Пси брешуть… - своїм пізнанням псячої мови блиснув Каспрук.Хто з них більший, а хто менший брехун, значення уже не має, бо обоє рябоє - брехуни. Але навіщо ображати собак?..Найгірше інше - те, що замість роботи у сесійній залі відбуваються базарні сварки. І кінця-краю їм нема.Ні Каспрук, ні Продан не змогли один одного подолати. Не змогли свого секретаря обрати. Каспрук зробив спробу висунути свою кандидатуру - Сєхова. Не вийшло. Згідно із законом і регламентом, тепер має депутатський корпус висувати свою кандидатуру. Але не може. І даремно мер підіграв тут Продану. Чи то зі страху, чи з ненависті Каспрук почав вимагати підписи 50 відсотків плюс 1 депутата для висунення кандидата на секретаря. Хоча це передбачено. І Продан знає. Але, напевне, не може одного висунути. Тож, як мінімум, буде 3 кандидатури. Два Василі та один пресвітер з ВО «Батьківщина». Тому й грають уже не в шахи, а у підкидного дурня.- Ти - дурак, - кажуть депутати мерові.- Самі дураки, - відповідає він їм.А секретаря як не було, так і нема. І вже у Чернівцях його не знайдуть. Поїхали до Відня радитися з Фірташем. Не допомогло.Тепер поїхали до Тель-Авіва. Там радяться. З ким? Не скажу. Але долю секретаря у Чернівцях вирішуватимуть… в Ізраїлі.Догралися!Тому - всі на вибори!І думайте, коли вибиратимемо. Найкраще буде, якщо до міськради уже не потрапить жоден депутат і жоден мер з цього скликання.Матриця вимагає повного перезавантаження.Петро КОБЕВКО