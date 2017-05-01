Чернівецьку міську раду розпустили?

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:32
25 травня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–квітні 2017 року

12:30
25 травня

«Пульс» - вагомий аргумент в суперечці з фіскалами

12:29
25 травня

Спрощенці можуть шукати бізнес – партнерів і за кордоном

12:26
25 травня

Чернівецькі підприємства сплатили більше 39 мільйонів податку на прибуток

11:51
25 травня

У Чернівцях жінку ошукали на суму у розмірі 5000 гривень, пропонуючи їй примарний приз

10:53
25 травня

Мешканцям міста пропонують встановити теплові лічильники на умовах співфінансування

10:50
25 травня

Як нараховується ЄСВ за період неоплачуваної відпустки

10:49
25 травня

Терміни реєстрації податкових накладних

10:48
25 травня

Цьогоріч власний податковий номер отримали понад 3 тисячі чернівчан

10:47
25 травня

Чернівецький фотоклуб "Позитив" запрошує на відкриття фотовиставки

10:43
25 травня

Шахраям справедливе покарання - 5 років тюрми

16:18
24 травня

Нове місце роботи: соціальна пільга

16:17
24 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

16:16
24 травня

За забруднення довкілля чернівецькі підприємці відшкодували понад 600 тис. грн.

16:09
24 травня

Шахрай просить зателефонувати, а потім залишає вас без мобільного пристрою

15:54
24 травня

У квітні 58,8 тис. буковинців звернулися за субсидіями

15:50
24 травня

Чернівецькі прикордонники здали кров для порятунку життя

15:44
24 травня

До реального позбавлення волі засуджено двох розбійників

15:42
24 травня

Оновлено Порядок повернення коштів з бюджету

15:41
24 травня

Терміни сплати ЄСВ підприємцями на єдиному податку

15:40
24 травня

За використання води чернівецькі платники сплатили 760 тисяч ренти

12:30
24 травня

До Чернівців з’їдуться провідні репродуктологи України та світу

10:50
24 травня

Двом Героям у Чернівецькій ЗОШ № 27 відкриють меморіальні дошки

10:49
24 травня

Книжковий фестиваль у Чернівцях (програма)

17:41
23 травня

У прокуратурі області обговорили питання участі прокурора у розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Чернівці залишились без владиУ Чернівцях 21 травня буде змінено рух громадського тра ...РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?Чернівчанин опинився на лаві підсудних за надання непра ...Шатун-2. Папієв і його гоп-командаСтали відомими шокуючі подробиці вбивства брата братом ...Пішов у вічність колишній директор Чернівецького індуст ...Напівмарафон CrossHill у ЧернівцяхУ Чернівцях "замінували" гіпермаркет "Епіцентр"«Сподіваюся, чернівчани уважно спостерігають за тим, що ...На Буковині СБУ затримала контрафактні цигарки на шістс ...Нардеп з Буковини побив блогераПровокація на буковинському кордоніЧернівецьку міську раду розпустили?Нове місце роботи: соціальна пільга
Що, Де, Коли
25-27 травня
в Чернівцях відбудеться Міжнародний симпозіум «Теорія і практика репродукції людини». У рамках форуму запланована прес-конференція буковинських фахівців та провідних репродуктологів України і світу, а також урочисте відкриття, низка пресимпозіумів та симпозіумів.
25 травня о 16.00 у приміщенні Чернівецької ОДА (каб. 418) відбудеться прес-конференція організаторів симпозіуму: ректора БДМУ Бойчука Т. М., головного акушер-гінеколога України Камінського В. В., директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Андрієць О. А., президента УАРМ Юзька О. М. та іноземних спікерів.
25 травня о 18.00 в Палаці «Академічний» вул. Шиллера, 11 відбудеться урочисте відкриття заходу.
26 травня о 08.30основний день симпозіуму, коли зі своїми доповідями виступатимуть світила репродуктології. Місце проведення: мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
26 травня в Чернівцях очікується виступ американського вченого доктора медицини, директора Центру «Нова надія» Джона Джанга (John Zhang), який спільно зі своїми колегами-українцями застосував нову репродуктивну технології «пронуклеарного перенесення», або народження «дитини від трьох батьків».
25 травня о 17.00
в конференц-залі бізнес-центру «Інтерсіті» (вул. Шевченка, 28) відбудеться воркшоп "Цифри не брешуть. Як контролювати нардепів за допомогою парламентських даних”.
Аналітики Громадянської мережі ОПОРА навчать охочих читати парламентські дані та писати аналітичні матеріали для потреб своєї громади чи навіть для топових українських ЗМІ.
26 травня о 11.30
у каб.202 Ратуші відбудеться зустріч журналістів з різних регіонів України: Одеси, Луганська, Полтави, Києва, Харкова, Кишинева з Чернівецьким міським головою Олексієм Каспруком в рамках Міжнародного журналістського проекту загальноосвітнього конкурсу "Українська мова - мова єднання".
26 травня о 12.30
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Володимира Середюка на тему: "Про нові умови визначення перевізників пасажирів на окремих міських автобусних маршрутах".
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
27 травня о 15.30
27 травня о 15.30
27 травня о 17.00
у фойє 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди участі театру у Всеукраїнському театральному фестивалі «ART-UKRAINE».
28 травня
в смт Путила на стадіоні «Карпати» ім. А.Гусіна за участі керівництва обласної державної адміністрації відбудеться традиційне свято виходу на полонину «Полонинська ватра».
В програмі заходів:
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


Календар
«    Травень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Партнери

Чернівецьку міську раду розпустили?

Сьогодні, 17:06 / Коментарів: 0
Чернівецьку міську раду розпустили?

– Я повертаю ваш портрет, - депутат.
– Ні, не треба. Залиште собі, – мер.


Якщо Чернівецьку міську раду не розпустять до осені, місто матиме проблеми.

Те, що ні голова, ані депутати від першого дня своєї каденції ніц не роблять для Чернівців і чернівчан, нам уже набридло говорити. Але вони ніби оглухли…
Спершу порішали особисті справи. Кому трохи земельки вділили, кому трохи майна міського, кому - нерухомість… а кому й тунель (?). Хоч і сміялися з тунелю люди, але ті, хто таку ідею запустив, зуміли з казни мільйон гривень собі привласнити. Всім було зрозуміло: тунелю не буде тому..., що не буде ніколи. А гроші таки виділили. Ось так діяли депутати міської ради до сьогодні.

І не було на це ніякої ради.

Хоча… Одного разу наша газета запропонувала зробити дефенестрацію всього депутатського корпусу на чолі з головою і його радниками та радницями. Думали, ми жартуємо. Аж от ні!

Бо добре усвідомлювали, що ці депутати з мером докеруються до ручки. І докерувалися!

Зараз у 34 багатоповерхівках нема води. За борги обленерго карає водоканал. Водоканал карає чернівчан. Мер хоче покарати депутатів. Але Продан не дає.
Півтора року міська рада працює як мокре горить. Рішень майже не приймає (не враховуючи особистих інтересів), займається словоблудством та піаром.
Досі не спромоглися обрати секретаря міської ради і секретаря міськвиконкому. Депутати скаржаться на Ірину Карімову. Кажуть, що вона керує містом і головою. Через неї всі проблеми та кадри проходять. Або не проходять.

Далі пішли далі. Дуже цікаво стало спостерігати, коли вчорашні прихвосні партії регіонів та її активні члени почали звинувачувати мера Каспрука, що він повертає регіоналів до влади.

Нарахували вже 12 повернутих регіоналів. Каспрук - 13-й. Ось вам і вся «Тайна вечеря» регіоналів з мером.

Останнім врахували Кушнірика, котрого днями Каспрук призначив керівником департаменту ЖКГ. Але мер і сам призначений себе регіоналами не вважають. Навпаки, звинувачують тих, хто звинувачує їх у регіональстві.

Бо, мовляв, Кушнірик на знак протесту проти Януковича і побиття студентів у листопаді 2013 року з партії регіонів вийшов, а Бешлей, який його звинувачує, зайшов до «регіональної кодли». Більше того, написав донос на студентів до прокуратури. І досі не покаявся привселюдно за те, що прислужував регіоналам, Папієву та Януковичу.

І, як насмішку над грою «Ти - регіонал! Ні! Ти - регіонал!» депутат від ВО «Свобода» Андрій Ілюк пожертвував Каспрукові свій портрет Віктора Януковича, який зберігав до цього дня. Ще й запропонував збирати чемодани йому, Бурбакові та всій партії «Народний Фронт» і тікати в Ростов до Януковича.
Каспрук у боргу не залишився і портрет віддав зі словами: «Я повертаю ваш портрет…»

… Війна всіх зі всіма триває. Нічого доброго Чернівцям і чернівчанам вона не несе. Навпаки, господарка валиться, будинки облуплюються, вода зникає, дороги розбиваються, люди бідніють. Рішення не приймаються.

Складається враження, що депутати почали мстити мерові, а він їм. А всі разом мстять Чернівцям.

Тому вибори мусять бути. І чим раніше, тим краще. Бо кожен день їхнього протистояння завдає непоправної шкоди місту і людям.

Їхні сесійні засідання вже починають дратувати. Більше того, вони демонструються у прямих ефірах. Їх можуть дивитися діти та люди зі враженою психікою. А це негативно впливатиме на розвиток дітей та на здоров’я. Адже депутати з мером уже ледь не матюкають один одного.

Ось який діалог відбувся на останній сесії між головою ради Каспруком та депутатом Бешлеєм:
- Ви - брехун, - сказав Бешлей. - Казали, що 300 тролейбусів нам дадуть з Бухареста, а нема жодного.
- Це ви - брехун, - відразу парирував мер.
- Ви брешете, - не вгамовувався депутат.
- Пси брешуть… - своїм пізнанням псячої мови блиснув Каспрук.

Хто з них більший, а хто менший брехун, значення уже не має, бо обоє рябоє - брехуни. Але навіщо ображати собак?..

Найгірше інше - те, що замість роботи у сесійній залі відбуваються базарні сварки. І кінця-краю їм нема.

Ні Каспрук, ні Продан не змогли один одного подолати. Не змогли свого секретаря обрати. Каспрук зробив спробу висунути свою кандидатуру - Сєхова. Не вийшло. Згідно із законом і регламентом, тепер має депутатський корпус висувати свою кандидатуру. Але не може. І даремно мер підіграв тут Продану. Чи то зі страху, чи з ненависті Каспрук почав вимагати підписи 50 відсотків плюс 1 депутата для висунення кандидата на секретаря. Хоча це передбачено. І Продан знає. Але, напевне, не може одного висунути. Тож, як мінімум, буде 3 кандидатури. Два Василі та один пресвітер з ВО «Батьківщина». Тому й грають уже не в шахи, а у підкидного дурня.

- Ти - дурак, - кажуть депутати мерові.

- Самі дураки, - відповідає він їм.
А секретаря як не було, так і нема. І вже у Чернівцях його не знайдуть. Поїхали до Відня радитися з Фірташем. Не допомогло.
Тепер поїхали до Тель-Авіва. Там радяться. З ким? Не скажу. Але долю секретаря у Чернівцях вирішуватимуть… в Ізраїлі.
Догралися!

Тому - всі на вибори!

І думайте, коли вибиратимемо. Найкраще буде, якщо до міськради уже не потрапить жоден депутат і жоден мер з цього скликання.

Матриця вимагає повного перезавантаження.

Петро КОБЕВКО

*Дефенестрація (лат. de fenestra - через вікно) - викидання з вікон недолугих керівників. Перша дефенестрація сталася у Празі 1419 року. З вікон тоді викинули сімох членів міської ради. Під час другої дефенестрації (1618 р.) викинули двох намісників і писаря. Вони впали на купу гною, завдяки чому залишись живими. Менше пощастило чеському міністру Яну Масарику, який внаслідок третьої дефенестрації, проведеної у 1948 році, загинув.
СХОЖІ НОВИНИ:
У Чернівцях розпустять всіх. Або не всіхМер Чернівців Каспрук обіцяє повісити Януковича. Винуватий ПроданДруга сесія Чернівецької міської ради закінчилася без секретаряВибори секретаря Чернівецької міської ради. Сєхов не пройшовГолосування за секретаря завершилося.. без секретаря
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"