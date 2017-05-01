Промислове виробництво Чернівецької області у січні–квітні 2017 року

У січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. індекс промислової продукції у Чернівецькій області становив 99,4% - інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
У добувній та переробній промисловості індекс промислової продукції становив 92,3%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 127,2%, у переробній промисловості – 91,7%.
У січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції становив 85,6%, в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 111,5%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 88,0%,
у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 85,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 94,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 81,5%, у машинобудуванні – 75,7%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. індекс промислової продукції становив 110,7%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 118,3%.