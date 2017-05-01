Життя триває, чи бере своє? (Післяпрем’єрні міркування)

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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Що, Де, Коли
25-27 травня
в Чернівцях відбудеться Міжнародний симпозіум «Теорія і практика репродукції людини». У рамках форуму запланована прес-конференція буковинських фахівців та провідних репродуктологів України і світу, а також урочисте відкриття, низка пресимпозіумів та симпозіумів.
25 травня о 16.00 у приміщенні Чернівецької ОДА (каб. 418) відбудеться прес-конференція організаторів симпозіуму: ректора БДМУ Бойчука Т. М., головного акушер-гінеколога України Камінського В. В., директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Андрієць О. А., президента УАРМ Юзька О. М. та іноземних спікерів.
25 травня о 18.00 в Палаці «Академічний» вул. Шиллера, 11 відбудеться урочисте відкриття заходу.
26 травня о 08.30основний день симпозіуму, коли зі своїми доповідями виступатимуть світила репродуктології. Місце проведення: мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
26 травня в Чернівцях очікується виступ американського вченого доктора медицини, директора Центру «Нова надія» Джона Джанга (John Zhang), який спільно зі своїми колегами-українцями застосував нову репродуктивну технології «пронуклеарного перенесення», або народження «дитини від трьох батьків».
25 травня о 17.00
в конференц-залі бізнес-центру «Інтерсіті» (вул. Шевченка, 28) відбудеться воркшоп "Цифри не брешуть. Як контролювати нардепів за допомогою парламентських даних”.
Аналітики Громадянської мережі ОПОРА навчать охочих читати парламентські дані та писати аналітичні матеріали для потреб своєї громади чи навіть для топових українських ЗМІ.
26 травня о 11.30
у каб.202 Ратуші відбудеться зустріч журналістів з різних регіонів України: Одеси, Луганська, Полтави, Києва, Харкова, Кишинева з Чернівецьким міським головою Олексієм Каспруком в рамках Міжнародного журналістського проекту загальноосвітнього конкурсу "Українська мова - мова єднання".
26 травня о 12.30
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Володимира Середюка на тему: "Про нові умови визначення перевізників пасажирів на окремих міських автобусних маршрутах".
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
27 травня о 15.30
27 травня о 15.30
27 травня о 17.00
у фойє 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди участі театру у Всеукраїнському театральному фестивалі «ART-UKRAINE».
28 травня
в смт Путила на стадіоні «Карпати» ім. А.Гусіна за участі керівництва обласної державної адміністрації відбудеться традиційне свято виходу на полонину «Полонинська ватра».
В програмі заходів:
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Життя триває, чи бере своє? (Післяпрем’єрні міркування)

Сьогодні, 16:08 / Коментарів: 0
Життя триває, чи бере своє? (Післяпрем’єрні міркування)


Травнева прем’єра «Сяй, мій божевільний діаменте!» за Айвеном Менчеллом у нашому театрі. Подія приємна. Толерантні чернівецькі глядачі гаряче плескають стоячи. Настрій піднесений. Шкода, але далеко не в усіх.

Загалом присутніх у залі можна було умовно поділити на три категорії. Першим все сподобалось, ну, що ж, мають право на думку. Другі – це ті, кому здавалося, що вони щось, напевно, не зрозуміли. Треті – геть розчаровані, „проспали” майже всю виставу, справжнього мистецтва не побачили. Я не належу до жодної згаданої групи, та, як глядач, теж маю власну думку, то й поділюся нею. Найперше, я б не назвала вдалим вибір п’єси (звісно, вибір режисерський) .

Чергова комедія в репертуарі Чернівецького театру, а їх і так немало, американський автор, наш сучасник, охочий до довготривалих сюжетів, (написав сценарій до серіалу „Нянька”, приміром). П’єса, мотиви якої задіяні, має кілька назв, як от „Дівич-вечір Club”, „Бабине літо”, „Дружбини над вічним спокоєм”.

Дія відбувається в одному з районів Нью-Йорка – Квінзі, розташованому на острові Лонг-Айленд в Атлантичному океані. Це, а ще й океан пристрастей, емоцій, напевно, обумовили головний сценографічний елемент оформлення вистави – подвійну відеопроекцію на кін бурхливої океанської стихії.
Все обертається навколо трьох давніх подруг – жінок, яким „добряче за 50”, котрі поховали своїх чоловіків і нібито утворили клуб невгамовних удовиць. Вони знають одна про одну все, періодично зустрічаються, пліткують, грають в карти, ходять на чергові весілля іншої приятельки, систематично – на кладовище доглянути могили чоловіків. Кожна має власний погляд на життя, на пам’ять про чоловіка, не проти якось владнати нинішнє існування.
Режисер-постановник Володимир Савінов задіяв провідних митців - три чудові заслужені артистки: Діна Анепська, Лариса Попенко та Наталія Гунда. Та ще й директора театру – заслуженого діяча мистецтв Юрія Марчака.
Та чомусь режисер не дав можливості кожному розкритися на повну силу, авторові постановки не вдалося повною мірою втілити психологізм дійових осіб.

Життя триває, чи бере своє? (Післяпрем’єрні міркування)

світлини з відкритих джерел

Ексцентрична героїня Люсіль – її було скрізь багато, аж занадто (в хорошому сенсі). При цьому Доріс та Іда часом губились у її тіні. Доріс вийшла дещо педантичною, а Іда – надто спокійною, приховано емоційною. А від цього перша дія вималювалась статичною, другу трохи розбавили танці й музика. катастрофічно не вистачало родзинок – цікавих неочікуваних мізансцен, неординарних вчинків персонажів, які могли б допомогти уникнути одноманітності. Можливо, не варто було все так розтягувати аж на 2 години, натомість, скоротити, скажімо, сцени добряче захмелілих на черговому весіллі підтоптаної невгамовної у матримоніальному сенсі подруги героїнь.

Але повернуся до рішення режисера. Сакраментальна тема життя і смерті, традиція вшанування пам’яті про тих, хто відійшов... Вона у кожного народу різна. Хтось розвіює прах над океаном, хтось чекає, поки пісок засипле вершечок надгробного каменя.

Для слов’ян дуже важливим завжди було вшанування пам’яті померлих родичів, догляд за їхніми могилами. Тому сентенції п’єси про небажання робити це нам зрозуміти важко. Та й традиційно це взагалі не тема для кепкування з померлих. Можливо, якісь жарти й були смішними, але вони просто для нас неприродні. Маю ще один аргумент.

В Україні, де точиться реальна війна з російським загарбником, не обійтись як у повсякденному житті, так і в мистецтві, без певних обмежень, табу, хочемо ми цього чи ні. Щоправда, дехто воліє не думати про воєнну дійсність, вважаючи, що його це не стосується, ну, чи, майже не стосується. Але ж це ілюзія. І в світлі вищезгаданого, іронізувати на теми вічного спокою, потойбіччя, смерті – це блюзнірство.

Одверте глузування над такими поняттями, як смерть чи небіжчик ніколи не було властиво слов’янським жінкам - берегиням домашнього вогнища, родини. Ви можете уявити дружину полеглого воїна, яка згодом, можливо, зустріне ще кохання, як Іда, але при цьому перестане ходити на могилу чоловіка, приводити туди своїх онуків, згадувати добрим словом того, хто віддав за них своє життя?..

Отже, танців на кладовищі краще уникати, а такого змісту драматургію облишити до кращих часів.

У день прем’єри по всьому місту гуркотіли (то ще м’яко сказано) вуличні музики. Коли це склалася така дивна традиція, аби вуличних музикантів було чути на кілька кварталів, не відаю. Але від їхніх децибелів ніде було сховатися. От і в театральній залі під час усієї вистави було чутно гупання музик. І це, напевно, додатково руйнувало канву дійства.

Не додали позитиву й численні „ляпи” мовлення. Їх було забагато. Знаючи уважне ставлення до української мови автора опосередкованого перекладу п’єси, не змогла з’ясувати причину цього недоліку.

Не знаю, чи здобуде прем’єрна вистава свого постійного глядача. Я своїх гостей на неї б не повела. А якщо й поведу, то, швидше, „на акторів”, а не на виставу.
Тетяна Кратко
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