Буковинські тенісисти Мельничук і Овчинніков стали переможцями Європейської ліги

Чемпіонат Східноєвропейської ліги з настільного тенісу відбувся днями у Молдові.
Ця країна утримує та розвиває традиції настільного тенісу, які були закладені майстрами ще за Союзу. Тому взяти участь у турнірі там престижно.
Цього року сотні спортсменів з Росії, Азербайджану, Білорусі, України, Молдови та Румунії виборювали призові місця у різних вікових категоріях.
Найкращими були юні українські спортсмени з Чернівців Максим Мельничук та Артем Овчинніков
, котрі вибороли золото у командних змаганнях.
На другому місці - юні тенісисти з Молдови, третіми були члени збірної Білорусі.
Також наші міні-кадети отримали нагороди і в особистому заліку, де Артем виборов золото, а Максим - бронзу. Срібло дісталося спортсмену з Білорусі.
Два юні тенісисти, яким ще нема й 12 років, у цей час відновлюють славу цього виду спорту на Буковині. Адже раніше наш край славився високими досягненнями спортсменів. Зараз Артема і Максима зараховано у резерв збірної команди України з настільного тенісу.