На Буковину приїде міністр енергетики

26 травня, в області з робочим візитом перебуватиме Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик. Спільно з Генеральним директором ПАТ «Укргідроенерго» Ігорем Сиротою, головою обласної державної адміністрації Олександром Фищуком буде проведено засідання оперативного штабу з будівництва другої черги Дністровської гідроакумулюючої електростанції у складі 4-го гідроагрегату.
Відбудеться закладка капсули 4-го гідроагрегату, а також прес-конференція для представників ЗМІ.
ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» ІНВЕСТУЄ В ДНІСТРОВСЬКУ ГАЕС ПОНАД 4,5 МЛРД ГРН
26 травня у місті Новодністровськ урочисто розпочали будівництво другої черги Дністровської гідроакумулюючої електростанції у складі четвертого гідроагрегату. Державне ПАТ “Укргідроенерго” вкладе у проект 4,5 млрд грн власних коштів.
У рамках другої черги будівництва на станції буде встановлено четвертий гідроагрегат. Це
дозволить збільшити установлену потужність Дністровської ГАЕС на 324 МВт в турбінному режимі та на 421 МВт в насосному режимі. У результаті виробіток електроенергії сягне 768 млн кВт-год на рік.
Четвертий агрегат Дністровської ГАЕС планують ввести в експлуатацію у 2020 році.
Понад 1,5 млрд грн буде витрачено на обладнання вітчизняного виробництва. Зокрема, генератор-двигун поставить «Завод «Електроважмаш» (Харків), насос-турбіну - ПАТ «Турбоатом». 50% авансу “Турбоатому” і “Електроважмашу” вже оплатили, решту 50% буде оплачено в червні.
На підприємствах-постачальниках буде забезпечено роботою понад 9 000 робочих місць. А безпосередньо на будівництві буде створено 750 робочих місць, переважна більшість - для місцевих мешканців.
Середня заробітна плата на Дністровській ГАЕС перевищує 9000 грн. Для порівняння, середня зарплата у Чернівецькій області у березні 2017 року складала 5136 грн, в середньому по Україні – 6752.
Минулого року Дністровська ГАЕС сплатила у бюджети усіх рівнів майже 10 млн грн. А всі структурні підрозділи ПАТ “Укргідроенерго” минулого року сплатили в бюджет понад 2,1 млрд грн.
Економічний ефект Дністровської ГАЕС за рахунок економії природного газу і вугілля вже сьогодні складає понад 145 млн дол на рік. Після пуску четвертого агрегату цей показник зросте більш ніж на третину.
“Розбудовуючи Дністровську ГАЕС, ми вкладаємо у енергетичну незалежність України. Кожен новий гідроагрегат – це не лише більш стабільна робота енергетичної системи, а й нові робочі місця, нові замовлення для нашої промисловості. Разом з тим, це є альтернативна енергетика, яка у тому числі буде використовуватись для сонячної та вітрової енергетики. Третина кошторису – це високотехнологічне обладнання українських підприємств, де завдяки замовленням ПАТ «Укргідроенерго» матимуть роботу понад 9 000 працівників», - зазначив Ігор Сирота, генеральний директор ПАТ «Укргідроенерго» під час церемонії закладання першого кубу бетону у конструктиви четвертого гідроагрегату Дністровської ГАЕС.
Крім нього у церемонії взяли участь Ігор Насалик, міністр енергетики та вугільної промисловості, представники місцевого самоврядування, громадські активісти і працівники підприємства. Довідково: ПАТ «Укргідроенерго» – провідний виробник екологічно чистої електроенергії з відновлювальних джерел, за найнижчої собівартості. Щорічний виробіток електричної енергії перевищує 10 млрд кВт-год. Це 8,6% всієї генеруючої потужності України. ПАТ “Укргідроенерго” забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти і потужності, мобільний аварійний резерв в об'єднаній енергосистемі України.
Гідроакумулюючі електростанції дозволяють накопичувати електроенергію в промислових масштабах і таким чином стабілізувати систему під час пікових навантажень. Це ключовий елемент стабільності і безпеки об’єднаної енергосистеми України. Розбудову таких маневрових потужностей в Україні передбачено програмою розвитку гідроенергетики, яку Кабінет міністрів України затвердив у 2016 році.