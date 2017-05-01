Спрощенці можуть шукати бізнес – партнерів і за кордоном

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що громадяни, які мають постійне місце проживання на території України, можуть здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо зареєстровані як фізичні особи - підприємці. Цього вимагають норми Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Цим же Законом до видів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, віднесено експорт та імпорт товарів, капіталу та робочої сили.
Підприємець може обрати спрощену систему оподаткування у разі, якщо він відповідає вимогам, установленим ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Ця ж стаття визначає види діяльності, у разі здійснення яких підприємці не можуть бути платниками єдиного податку.
Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому здійснювалися такі виді діяльності або відбулися зміни організаційно-правової форми (ст. 298 ПКУ).
Отже, підприємець - платник єдиного податку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність як на території України, так і за її межами, за умови, що ним не здійснюються види діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.