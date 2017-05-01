Чернівецькі підприємства сплатили більше 39 мільйонів податку на прибуток

Платники податку на прибуток, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, упродовж чотирьох місяців цього року сплатили до зведеного бюджету 39,4 млн. грн., у тому числі до державного бюджету – 33,3 млн. грн., до місцевої казни – 6,1 млн. грн.
Статтею 137 Податкового кодексу України для податку на прибуток підприємств передбачено податкові (звітні) періоди календарні квартал, півріччя, три квартали, рік та річний податковий (звітний) період.
Квартальні декларації з податку на прибуток подаються підприємствами, які за минулий рік отримали доходи понад 20 млн. гривень. Підприємства з меншим обсягом доходу звітують за підсумками року.
Платники податку на прибуток подають разом з податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.