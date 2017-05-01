Стали відомі імена усіх затриманих у справі екс-податківців
Їх вже не 23, а 21 - головного розкрадача і автора схеми розкрадання держмайна Олександра Антипова - екс-начальника ГУ Міндоходів в Луганській області Печерський суд звільнив під грошову заставу.
Отже, якщо звільнено головного фігуранта справи і автора схеми, то таким чином ланцюг для подальших обвинувачень інших затриманих обривається. Довести їх вину прокуратурі буде непросто.
А починалось помпезно, картинно й ефектно... Наче кінотрілер.
Отже, головні затримані:
1. Липинський Андрій Віталійович - екс-начальник Дніпропетровської МДПІ.
2. Лукін Олександр Олександрович - колишній заступник глави ДПА в Полтавській області
3. Шинкаренко Сергій Вікторович - екс-глава ДПІ в Дніпропетровській області.
4. Маслова Тетяна Іванівна - екс-заступник начальника ГУ Міндоходів в Харківській області.
5. Корсун Ольга Миколаївна - екс-начальник ДПІ в Кіровському районі м Дніпра.
6. Драгун Андрій Олегович - екс-начальник ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС.
7. Роздайбіда Андрій Володимирович - екс- начальник ГУ Міндоходів в Харківській області.
8. Криволапов Андрій Вікторович - екс-начальник Харківської ОДПІ Харківської області ДПС.
9. Фролова (Василенко) Ольга Борисівна - екс-начальник ДПІ в Приморському районі м. Одеса ГУ Міндоходів в Одеській області.
10. Лизун Богдан Павлович - екс-начальник ДПІ в м. Полтава Полтавської області ДПС. ЗВІЛЬНЕНО !!!
11. Бондаренко Ігор Григорович - екс-начальник ДПІ в Святошинському районі м.Києва
12. Мостіпан Юрій Євгенович - екс-начальник ДПІ в Святошинському районі м.Києва ДПС.
13. Кравченко Юрій Миколайович - екс- начальник ДПІ в Дарницькому районі м.Києва ДПС.
14. Денисюк Станіслав Федорович - екс-глава ДПА в Харківській області.
15. Задорожний Володимир Петрович - екс-глава ДПС у Полтавській області.
16. Циркун Костянтин Валентинович - екс-глава ДПС в АРК
17. Ярошенко Олексій Федорович - екс-начальник ДПІ у Подільському районі м.Києва.
18. Дубель Володимир Степанович - екс-начальник Ленінської ОДПІ в м.Луганську ГУ Міндоходов в Луганській області
19. Башук Віктор Петрович - екс-начальник ДПІ в Шевченківському районі м Київ ГУ Міндоходов в м.Києві.
20. Геннадій Леонідович Козак - колишній заступник голови ДПС у Дніпропетровській області
21. Гулка Ольга Василівна - начальник ДПІ в Артемівському районі м.Луганська Луганської області ДПС.