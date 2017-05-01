Що, Де, Коли

в Чернівцях відбудеться Міжнародний симпозіум «Теорія і практика репродукції людини» . У рамках форуму запланована прес-конференція буковинських фахівців та провідних репродуктологів України і світу, а також урочисте відкриття, низка пресимпозіумів та симпозіумів.

25 травня о 16.00 у приміщенні Чернівецької ОДА (каб. 418) відбудеться прес-конференція організаторів симпозіуму : ректора БДМУ Бойчука Т. М., головного акушер-гінеколога України Камінського В. В., директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Андрієць О. А., президента УАРМ Юзька О. М. та іноземних спікерів.

25 травня о 18.00 в Палаці «Академічний» вул. Шиллера, 11 відбудеться урочисте відкриття заходу .

26 травня о 08.30 – основний день симпозіуму, коли зі своїми доповідями виступатимуть світила репродуктології. Місце проведення: мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

26 травня в Чернівцях очікується виступ американського вченого доктора медицини, директора Центру «Нова надія» Джона Джанга (John Zhang), який спільно зі своїми колегами-українцями застосував нову репродуктивну технології «пронуклеарного перенесення», або народження «дитини від трьох батьків».

в конференц-залі бізнес-центру «Інтерсіті» (вул. Шевченка, 28) відбудеться воркшоп "Цифри не брешуть. Як контролювати нардепів за допомогою парламентських даних”.

Аналітики Громадянської мережі ОПОРА навчать охочих читати парламентські дані та писати аналітичні матеріали для потреб своєї громади чи навіть для топових українських ЗМІ.

у каб.202 Ратуші відбудеться зустріч журналістів з різних регіонів України: Одеси, Луганська, Полтави, Києва, Харкова, Кишинева з Чернівецьким міським головою Олексієм Каспруком в рамках Міжнародного журналістського проекту загальноосвітнього конкурсу "Українська мова - мова єднання".

в каб.202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Володимира Середюка на тему: "Про нові умови визначення перевізників пасажирів на окремих міських автобусних маршрутах".

у фойє 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди участі театру у Всеукраїнському театральному фестивалі «ART-UKRAINE».

