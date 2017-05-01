У Чернівцях жінку ошукали на суму у розмірі 5000 гривень, пропонуючи їй примарний приз

Автівки шахраї обіцяють «подарувати» пересічним громадянам вже не вперше. Зазвичай вони використовують веб-сайт та в подальшому спілкуються по мобільному телефону, зловживаючи довірою жертви.
Ввечері 23 травня до поліції звернулась 30-річна жителька Вижницького району. Жінка повідомила, що цього ж числа в обід невідомий шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами.
Поспілкувавшись з потерпілою поліцейські встановили, що до жінки на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що вона виграла автомобіль. У повідомленні було вказано посилання та номер телефону за яким необхідно звертатися за детальною інформацією. Ознайомившись із сайтом, жінка зателефонувала за вказаним номером. Невідомий на іншому кінці слухавки повідомив, що для отримання призу жінці необхідно було сплатити податок у розмірі 5 000 гривень.
Зрадівши автомобілю, який вартує менш ніж 200 доларів, жінка невдовзі сплатила у терміналі вказану суму. Звісно, приз ошукана не отримала, а номер за яким вона телефонувала більше не обслуговувався.
Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Щоб не стати жертвою шахраїв – завжди будьте обережними у своїх діях. Аби вас не ошукали зловмисники, перевіряйте сумнівні сайти за url-адресою за допомогою сервісу Департаменту кіберполіції «Stop Fraud».