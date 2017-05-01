Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.
Ігор БУРКУТ, політолог:
РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...
Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
в Чернівцях відбудеться Міжнародний симпозіум «Теорія і практика репродукції людини». У рамках форуму запланована прес-конференція буковинських фахівців та провідних репродуктологів України і світу, а також урочисте відкриття, низка пресимпозіумів та симпозіумів. 25 травня о 16.00 у приміщенні Чернівецької ОДА (каб. 418) відбудеться прес-конференція організаторів симпозіуму: ректора БДМУ Бойчука Т. М., головного акушер-гінеколога України Камінського В. В., директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Андрієць О. А., президента УАРМ Юзька О. М. та іноземних спікерів. 25 травня о 18.00 в Палаці «Академічний» вул. Шиллера, 11 відбудеться урочисте відкриття заходу. 26 травня о 08.30 – основний день симпозіуму, коли зі своїми доповідями виступатимуть світила репродуктології. Місце проведення: мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 26 травня в Чернівцях очікується виступ американського вченого доктора медицини, директора Центру «Нова надія» Джона Джанга (John Zhang), який спільно зі своїми колегами-українцями застосував нову репродуктивну технології «пронуклеарного перенесення», або народження «дитини від трьох батьків».
в конференц-залі бізнес-центру «Інтерсіті» (вул. Шевченка, 28) відбудеться воркшоп "Цифри не брешуть. Як контролювати нардепів за допомогою парламентських даних”. Аналітики Громадянської мережі ОПОРА навчать охочих читати парламентські дані та писати аналітичні матеріали для потреб своєї громади чи навіть для топових українських ЗМІ.
у каб.202 Ратуші відбудеться зустріч журналістів з різних регіонів України: Одеси, Луганська, Полтави, Києва, Харкова, Кишинева з Чернівецьким міським головою Олексієм Каспруком в рамках Міжнародного журналістського проекту загальноосвітнього конкурсу "Українська мова - мова єднання".
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 25.05 2017
Сьогодні, 11:50 / Коментарів: 0
Сьогодні Вознесіння Господнє.
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
Ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з ознаками часткового її загострення на окремих ділянках лінії зіткнення. Минулої доби противник 50 разів відкривав вогонь по українських воїнах, неодноразово використовуючи й важке артилерійське озброєння, застосування якого суворо заборонене Мінськими домовленостями. В результаті бойових дій минулої доби 2-ох військовослужбовців ЗС України було поранено.
У 15 обласних управліннях колишнього Міністерства доходів і зборів проводилися обшуки, в ході яких затримали 23 людини.
"Я думаю, що це найбільша антикорупційна операція, яка тривала і триває досі в масштабах країни. Близько 97 мільярдів гривень збитку було завдано державі", - заявив глава МВС Арсен Аваков на брифінгу.
Підозрюваних у корупції чиновників доставили в столицю на вертольотах.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко відзвітував у Верховній Раді про свою роботу за рік. Луценко повідомив, що протягом цього часу, зокрема, активно займався справою колишнього президента Віктора Януковича, позбавляв нардепів недоторканності, боровся з бурштиновою мафією, скорочував кількість сигарет на українських прилавках.
За даними розвідки Пентагону, в 2018 році Росія навряд чи відмовиться від дестабілізуючих дій на сході України.
Директор Агентства військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Вінсент Стюарт заявив, що прогнозується невиконання Мінських угод протягом 2018 року і продовження немасштабних бойових дій вздовж лінії фронту на Донбасі.
У Чернівцях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабкішим. До 16 градусів тепла. за останні 130 років 25 травня: МАКС: 29.6° (1990) МІН: 4.4° (1952) Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Єпіфанія, архієпископа Кіпрського. Єпіфаній відомий як видатний церковний учитель і чудотворець. У давні часи помітили, якщо на Єпіфанія ранок у червоному кожусі (червоне небо під час сходу сонця), то літо буде сухим, пожежонебезпечним.
Вчора наш сайт відвідали і читали 2587 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 87, у Канаді -63, в Еспанії -39, в Італії - 82, у Польщі -44, в Росії -34, в Чехії -7, Австрії -13, Румунії - 34, Франції -15, Німеччині -2, в Угорщині - 9, у Криму -18, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -11, Швеції - 9, Великобританії - 1, Китаю -3, Єгипті - 2, Туреччині - 21, Австралії - 1, Індії - 1, ОАЕ -3
Активно читають статті "Від тюрми і суми ". "Податківців Матіос пакує пачками ", "Податковий улов Матіоса. День 1-й" "В аеропорту під Києвом при спробі втечі затримали податківця-корупціонера" "Матіос розлютувався"