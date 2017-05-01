Мешканцям міста пропонують встановити теплові лічильники на умовах співфінансування

Лічильники тепла – прекрасна можливість сплачувати лише за фактично використану теплову енергію, а не за втрати тепла по теплотрасах.
Збільшення вартості газу і відповідне зростання послуг з теплопостачання минулого року визначили нагальну необхідність встановлювання приладів обліку в багатоквартирних будинках. Про це повідомляє Чернівецька міська рада.
В Чернівцях встановлення теплових лічильників в таких будинках вже кілька років здійснюється за програмою співфінансування мешканців і міської ради (Чернівецька міська рада (80%) та споживачі послуг з централізованого опалення (20%). Впродовж 2016 року було встановлено 65 приладів обліку теплової енергії, що на кінець року становило більше 51% по місту і це дало можливість нараховувати плату для всіх багатоквартирних будинків міста за спожиті послуги з теплопостачання по середньому показнику теплового лічильника. З початку 2017 року вже встановлено 131 лічильник.
Рішенням 22 сесії VII скликання Чернівецької міської ради «Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства в м. Чернівцях на 2017-2020 роки «Комфортне місто» передбачено фінансування для встановлення приладів обліку теплової енергії на суму 14 млн грн.
Впровадження цієї Програми забезпечує стимулювання чернівчан до економії споживання ресурсів за рахунок оплати за фактичним споживанням та мотивує можливість вирішення питання щодо створення нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. За допомогою лічильників чернівчани зможуть не лише вести облік спожитого енергоносія, але й значно економити власні кошти.
В Чернівцях ще 274 багатоквартирних будинки потребують встановлення лічильників тепла. Звертаємось до чернівчан з проханням взяти участь у Програмі співфінансування та найближчим часом встановити в своїх будинках прилади обліку. Для цього необхідно звернутись до Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (вул.Героїв Майдану, 176, каб.63, відділ реформування та енергозбереження, тел. 52-41-44).
Список багатоквартирних будинків, в яких необхідно встановити прилади обліку тепла додається
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