Від тюрми і суми

Що, Де, Коли

у приміщенні Національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться круглий стіл на тему «Енергетична дипломатія: що це значить для України»

за участю Чернівецького міського голови Олексія Каспрука; ректора ЧНУ Степана Мельничука; Славчо Нейкова,експерта Болгарського дипломатичного інституту; Посла Лачезара Матева, доктора філософії, експерта з питань енергетики, викладача університету, експерта Болгарського дипломатичного інституту; Д-ра Атанаса Георгієва, Софійський університет Св. Климента Охридського, експерта Болгарського дипломатичного інституту; Олени Рибак,

члена Ради Європейсько-українського енергетичного агентства.

Теми для обговорення:

у «Literatur Café» Культурно-мистецького центру «Українська книга» (Центральна пл., 10, 2 поверх) відбудеться відкрита дискусія «Стоп-кран у Ратуші: чи є шанс уникнути конфлікту?»

Організатор: Громадська організація «Буковинський центр».

в Мармуровій залі ЧНУ ім.Ю.Федьковича відбудеться нагородження учнів чернівецьких шкіл, гімназій та ліцеїв - переможців Всеукраїнських олімпіад.

в Чернівцях відбудеться Міжнародний симпозіум «Теорія і практика репродукції людини» . У рамках форуму запланована прес-конференція буковинських фахівців та провідних репродуктологів України і світу, а також урочисте відкриття, низка пресимпозіумів та симпозіумів.

25 травня о 16.00 у приміщенні Чернівецької ОДА (каб. 418) відбудеться прес-конференція організаторів симпозіуму : ректора БДМУ Бойчука Т. М., головного акушер-гінеколога України Камінського В. В., директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Андрієць О. А., президента УАРМ Юзька О. М. та іноземних спікерів.

25 травня о 18.00 в Палаці «Академічний» вул. Шиллера, 11 відбудеться урочисте відкриття заходу .

26 травня о 08.30 – основний день симпозіуму, коли зі своїми доповідями виступатимуть світила репродуктології. Місце проведення: мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

26 травня в Чернівцях очікується виступ американського вченого доктора медицини, директора Центру «Нова надія» Джона Джанга (John Zhang), який спільно зі своїми колегами-українцями застосував нову репродуктивну технології «пронуклеарного перенесення», або народження «дитини від трьох батьків».

в конференц-залі бізнес-центру «Інтерсіті» (вул. Шевченка, 28) відбудеться воркшоп "Цифри не брешуть. Як контролювати нардепів за допомогою парламентських даних”.

Аналітики Громадянської мережі ОПОРА навчать охочих читати парламентські дані та писати аналітичні матеріали для потреб своєї громади чи навіть для топових українських ЗМІ.

у фойє 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди участі театру у Всеукраїнському театральному фестивалі «ART-UKRAINE».

