У січні–квітні п.р. до служби субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 50,8 тис. домогосподарств
(в 1,6 раза більше, ніж у січні–квітні 2016р.). Субсидії призначено 58,8 тис. домогосподарств (115,8% від тих, які за ними звернулися, ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.).
У порівнянні з січнем–квітнем 2016р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась у 1,6 раза.
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у квітні п.р. отримували 40,5% домогосподарств області (на 47,7% більше, ніж у квітні 2016р.).
Про це повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій обл.
У розрахунку на одне домогосподарство сума призначеної субсидії цього виду у квітні п.р. становила 921,8 грн проти 1541,9 грн у квітні 2016р.
За субсидіями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою в січні–квітні п.р. звернулося 19,0 тис. домогосподарств. Субсидії призначено 10,4 тис. домогосподарств, що складало 55,0% від тих, які за ними звернулися.
У порівнянні з січнем–квітнем 2016р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась у 3,9 раза.
Середній розмір призначеної субсидії цього виду у квітні п.р. на одне домогосподарство становив 2722,8 грн проти 1354,7 грн у квітні 2016р.