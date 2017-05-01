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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:18
24 травня

Нове місце роботи: соціальна пільга

16:17
24 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

16:16
24 травня

За забруднення довкілля чернівецькі підприємці відшкодували понад 600 тис. грн.

16:09
24 травня

Шахрай просить зателефонувати, а потім залишає вас без мобільного пристрою

15:54
24 травня

У квітні 58,8 тис. буковинців звернулися за субсидіями

15:50
24 травня

Чернівецькі прикордонники здали кров для порятунку життя

15:44
24 травня

До реального позбавлення волі засуджено двох розбійників

15:42
24 травня

Оновлено Порядок повернення коштів з бюджету

15:41
24 травня

Терміни сплати ЄСВ підприємцями на єдиному податку

15:40
24 травня

За використання води чернівецькі платники сплатили 760 тисяч ренти

12:30
24 травня

До Чернівців з’їдуться провідні репродуктологи України та світу

10:50
24 травня

Двом Героям у Чернівецькій ЗОШ № 27 відкриють меморіальні дошки

10:49
24 травня

Книжковий фестиваль у Чернівцях (програма)

17:41
23 травня

У прокуратурі області обговорили питання участі прокурора у розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

17:33
23 травня

До Чернівецького рибоохоронного патруля шукають ще 5 патрульних

15:41
23 травня

У Чернівцях відбувся форум «Державні закупівлі»

15:37
23 травня

Чернівці закуплять 11 тролейбусів за 15 мільйонів

13:33
23 травня

У Чернівцях охочих навчать читати парламентські дані та використовувати їх на практиці

13:01
23 травня

«Єдинники» зібрали для Чернівців понад 50 мільйонів гривень

13:00
23 травня

Як виправити помилку в даті складання податкової накладної

12:59
23 травня

Кому з адвокатів слід реєструвати незалежну професійну діяльність

12:45
23 травня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 4 пожежі

11:24
23 травня

Задекларувати податкову знижку можна до кінця року

11:23
23 травня

1 липня закінчується термін формування нового реєстру неприбуткових установ та організацій

11:22
23 травня

Прострочена кредиторська заборгованість у підприємця-"єдинника"

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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Що, Де, Коли
24 травня о 10:00
у приміщенні Національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться круглий стіл на тему «Енергетична дипломатія: що це значить для України»
за участю Чернівецького міського голови Олексія Каспрука; ректора ЧНУ Степана Мельничука; Славчо Нейкова,експерта Болгарського дипломатичного інституту; Посла Лачезара Матева, доктора філософії, експерта з питань енергетики, викладача університету, експерта Болгарського дипломатичного інституту; Д-ра Атанаса Георгієва, Софійський університет Св. Климента Охридського, експерта Болгарського дипломатичного інституту; Олени Рибак,
члена Ради Європейсько-українського енергетичного агентства.
Теми для обговорення:
24 травня о 11:00
у «Literatur Café» Культурно-мистецького центру «Українська книга» (Центральна пл., 10, 2 поверх) відбудеться відкрита дискусія «Стоп-кран у Ратуші: чи є шанс уникнути конфлікту?»
Організатор: Громадська організація «Буковинський центр».
24 травня о 12.00
в Мармуровій залі ЧНУ ім.Ю.Федьковича відбудеться нагородження учнів чернівецьких шкіл, гімназій та ліцеїв - переможців Всеукраїнських олімпіад.
25-27 травня
в Чернівцях відбудеться Міжнародний симпозіум «Теорія і практика репродукції людини». У рамках форуму запланована прес-конференція буковинських фахівців та провідних репродуктологів України і світу, а також урочисте відкриття, низка пресимпозіумів та симпозіумів.
25 травня о 16.00 у приміщенні Чернівецької ОДА (каб. 418) відбудеться прес-конференція організаторів симпозіуму: ректора БДМУ Бойчука Т. М., головного акушер-гінеколога України Камінського В. В., директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Андрієць О. А., президента УАРМ Юзька О. М. та іноземних спікерів.
25 травня о 18.00 в Палаці «Академічний» вул. Шиллера, 11 відбудеться урочисте відкриття заходу.
26 травня о 08.30основний день симпозіуму, коли зі своїми доповідями виступатимуть світила репродуктології. Місце проведення: мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
26 травня в Чернівцях очікується виступ американського вченого доктора медицини, директора Центру «Нова надія» Джона Джанга (John Zhang), який спільно зі своїми колегами-українцями застосував нову репродуктивну технології «пронуклеарного перенесення», або народження «дитини від трьох батьків».
25 травня о 17.00
в конференц-залі бізнес-центру «Інтерсіті» (вул. Шевченка, 28) відбудеться воркшоп "Цифри не брешуть. Як контролювати нардепів за допомогою парламентських даних”.
Аналітики Громадянської мережі ОПОРА навчать охочих читати парламентські дані та писати аналітичні матеріали для потреб своєї громади чи навіть для топових українських ЗМІ.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
27 травня о 15.30
27 травня о 15.30
27 травня о 17.00
у фойє 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди участі театру у Всеукраїнському театральному фестивалі «ART-UKRAINE».
28 травня
в смт Путила на стадіоні «Карпати» ім. А.Гусіна за участі керівництва обласної державної адміністрації відбудеться традиційне свято виходу на полонину «Полонинська ватра».
В програмі заходів:
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Оновлено Порядок повернення коштів з бюджету

Сьогодні, 15:42 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 19 травня п р. офіційно оприлюднений, і, відповідно, набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 06.04.2017року №415, який затвердив Зміни до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів.
Зокрема, у розділі І Порядку з’явився новий пункт 4 1, яким визначено, що у разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування ПДВ у порядку, визначеному пунктом 200 1.5 статті 200 1 Податкового кодексу України, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою про повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.
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