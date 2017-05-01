Терміни сплати ЄСВ підприємцями на єдиному податку

Платники єдиного внеску, зазначені у п. 4 частини першої ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ), нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Згідно з п.п. 2 п. 6 розділу ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449 (далі – Інструкція №449), фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку можуть сплачувати ЄСВ у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. При цьому суми ЄСВ, сплачені у вигляді авансових платежів, враховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
Таким чином, граничний термін сплати ЄСВ за себе фізичними особами - підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування, – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.
Якщо останній день строків сплати ЄСВ припадає на вихідний або святковий, останнім днем таких строків сплати ЄСВ вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.