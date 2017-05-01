Олег Тягнибок: Пам'ятаймо тих, хто загинув у боротьбі за майбутнє наших дітей!

23 травня 2017 року в Чернівцях з ініціятиви місцевого осередку ВО "Свобода" відбулося віче та смолоскипний марш до Дня Героїв. З цієї нагоди Буковину відвідав лідер об'єднання Олег Тягнибок. Під час заходів у обласному центрі очільник націоналістичної сили наголосив, що завдання сучасного покоління ‒ завершити багатовікову боротьбу українців за могутню державу, зокрема розпочату століття тому національну революцію.
Зокрема, у промові на вічі Олег Тягнибок заважив, що нині День Героїв покликаний вшанувати не лише історичних постатей, але вже й сучасних творців історії ‒ героїв Небесної сотні та московсько-української війни: "23 травня українці відзначають величний день ‒ День Героїв України. Саме в травні, бо цього дня загинув провідник українських націоналістів Євген Коновалець. У цей день згадуємо князя Святослава та його дружинників, які примножували українські землі, князя Володимира, Ярослава Мудрого, українських козаків та багатьох інших, хто боровся за українську державу. Ми згадуємо отаманів-холодноярців, Січових Стрільців, ми говоримо про вояків Української Повстанської Армії, про героїв шістдесятників, які власним життя творили Україну.
Але ми, теперішнє покоління, низько схиляємо голови перед героями, які є нашими сучасниками. Перед героями Небесної сотні, які йшли на смерть у протистоянні бандитському промосковському режиму Януковича. Сьогодні ми низько схиляємо голови та згадуємо героїв московсько-української війни. Тих, які ще вчора були разом із нами, тих, які з нами під національними стягами боролися за державу, змінюючи уявлення людей про те, в якій Україні нам треба жити. І багато з тих юнаків і юнок, які з перших днів після Революції Гідности пішли боронити Україну від московського окупанта. Якби не вони, то "русская вєсна" дуже швидко запанувала б щонайменше у восьми областях України".
Також Голова партії додав, що свободівці за останні три роки втратили багатьох побратимів: 19 увійшло до Небесної сотні, а 37 стало героями московсько-української війни.
"Маємо про них усіх пам'ятати, маємо передавати з покоління в покоління героїзм цих людей. Сьогодні з буковинськими свободівцями були у Вижниці. Там народився наш побратим, герой московсько-української війни ‒ Віталій Крутофіст. Він загинув саме 23 травня, виконуючи бойове завдання. Символічно, що Віталій загинув у День героїв, адже став одним із них. Друг Віталій гідний звання Героя, і наскільки було приємно, що молоде покоління, друзі та родичі відзначали його світлий розум, дякували його матері, що зуміла привити сину патріотизм".
Олег Тягнибок також нагадав, що саме цього року ‒ 100-річчя від початку української національної революції.
"Товариство, в цьому є певний символізм, що саме ми ‒ націоналісти-сучасники ‒ повинні завершити українську революцію. Революція ‒ це не тільки мітинги та промови, це зміна системи влади, зміна взаємовідносин всередині влади, взаємостосунків між владою та суспільством. Не дарма сьогодні багато людей зневірилося, нарікають. Адже майже три з половиною роки після Революції Гідности минуло, а всі ті починання, думки та сподівання досі не виправдалися. І ми маємо розуміти, що наше завдання ‒ довершити революцію. Вшановуючи наших героїв, бажаю, аби наше покоління боролося за Україну, а майбутні покоління ‒ жили в гідній державі. Та головне ‒ не забувати тих, хто загинув, борючись за майбутнє наших дітей та внуків".
Також під час віча Олег Тягнибок удостоїв відзнаками родичів та дітей загиблих під час російсько-української війни Віталія Крутофоста, Василя Миханюка, Сашка Коваля та Анастасії Горбачової.
Опісля народного віча свободівці Буковини та активісти "Студентської Свободи" пройшли містом смолоскипним ходом у честь героїв України.Прес-служба Чернівецької обласної організації ВО "Свобода"