До Чернівців з’їдуться провідні репродуктологи України та світу

25-27 травня в Чернівцях відбудеться Міжнародний симпозіум «Теорія і практика репродукції людини». У рамках форуму запланована прес-конференція буковинських фахівців та провідних репродуктологів України і світу, а також урочисте відкриття, низка пресимпозіумів та симпозіумів.
Прес-конференція організаторів симпозіуму: ректора БДМУ Бойчука Т. М., головного акушер-гінеколога України Камінського В. В., директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Андрієць О. А., президента УАРМ Юзька О. М. та іноземних спікерів, відбудеться 25 травня о 16.00 у приміщенні Чернівецької ОДА (каб. 418).
Урочисте відкриття заходу заплановане на 25 травня о 18.00 і відбудеться в Палаці «Академічний» за адресою: м. Чернівці, вул. Шиллера, 11.
26 травня – основний день симпозіуму, коли зі своїми доповідями виступатимуть світила репродуктології. Місце проведення: мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Початок о 08.30.
Запрошуємо працівників ЗМІ!
З більш детальною інформацією можна ознайомити на офіційному сайті Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА за посиланням: http://www.med.cv.ua
Довідка
Симпозіум з питань репродуктивної медицини проводиться щороку та має на меті об’єднання українського та міжнародного досвіду у сфері репродуктивної медицини. Він є знаковою подією та виступає у якості сполучної ланки, що дозволяє професіоналам галузі отримувати необхідну інформацію, обмінюватися думками та генерувати важливі для спільноти рішення в галузі репродуктивної медицини, оскільки одним із основних завдань симпозіуму є розвиток української репродуктивної медицини у відповідності до європейських стандартів.
Традиційно щорічні травневі зібрання асоціації проводилися в столиці або у великих містах-мільйонниках. Цього ж року велика честь зустрічати делегатів симпозіуму випала Чернівцям, місту з невеликою кількістю населення. Цим асоціація започатковує великий проект підтримки та розвитку репродуктивної медицини в невеликих за чисельністю населення регіонах, але які активно займаються репродукцією людини.
Репродуктивна медицина України сьогодні – це передовий край науки та практики, вагомі здобутки якої щорічно представляютьс яклініками на міжнародних конференціях Європейської, Американської та інших асоціацій. Українським репродуктологам є чим пишатись. Так, вперше у світі в нашій країні успішно застосована технологія «пронуклеарного перенесення» з використанням заплідненої яйцеклітини, що завершилась в 2017 році народженням здорової дитини. Це новий напрямок подолання безпліддя. Його ще називають «дитина від трьох батьків». Термін «дитина від трьох батьків» максимально просто пояснює наявність у новонародженого ДНК від трьох осіб – мами, тата та донора. За допомогою інноваційного методу – пронуклеарного переносу – 34-річна жінка, яка страждала безпліддям більше 15 років, 5 січня 2017 року, народила у Києві здорову генетично «свою рідну» з чоловіком дитину. До цього жінка мала багато спроб штучного запліднення в багатьох клініках, в тому числі й закордоном.
26 травня в Чернівцях очікується виступ американського вченого доктора медицини, директора Центру «Нова надія» Джона Джанга (John Zhang), який спільно зі своїми колегами-українцями застосував нову репродуктивну технології «пронуклеарного перенесення», або народження «дитини від трьох батьків».
В рамках симпозіуму відбудеться діловий обмін досвідом між зарубіжними та вітчизняними науковцями в галузі репродуктивної медицини. Отримані знання і досвід будуть корисні не тільки фахівцям-репродуктологам, але, й щоважливо, – акушерам-гінекологам, урологам, лікарям загальної практики та терапевтам, а також ембріологам, адміністраторам, медичним сестрам, всьому персоналу закладів охорони здоров’я.