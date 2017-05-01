Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.
Ігор БУРКУТ, політолог:
РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...
Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
у приміщенні Національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться круглий стіл на тему «Енергетична дипломатія: що це значить для України» за участю Чернівецького міського голови Олексія Каспрука; ректора ЧНУ Степана Мельничука; Славчо Нейкова,експерта Болгарського дипломатичного інституту; Посла Лачезара Матева, доктора філософії, експерта з питань енергетики, викладача університету, експерта Болгарського дипломатичного інституту; Д-ра Атанаса Георгієва, Софійський університет Св. Климента Охридського, експерта Болгарського дипломатичного інституту; Олени Рибак, члена Ради Європейсько-українського енергетичного агентства. Теми для обговорення:
у «Literatur Café» Культурно-мистецького центру «Українська книга» (Центральна пл., 10, 2 поверх) відбудеться відкрита дискусія «Стоп-кран у Ратуші: чи є шанс уникнути конфлікту?» Організатор: Громадська організація «Буковинський центр».
в Чернівцях відбудеться Міжнародний симпозіум «Теорія і практика репродукції людини». У рамках форуму запланована прес-конференція буковинських фахівців та провідних репродуктологів України і світу, а також урочисте відкриття, низка пресимпозіумів та симпозіумів. 25 травня о 16.00 у приміщенні Чернівецької ОДА (каб. 418) відбудеться прес-конференція організаторів симпозіуму: ректора БДМУ Бойчука Т. М., головного акушер-гінеколога України Камінського В. В., директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Андрієць О. А., президента УАРМ Юзька О. М. та іноземних спікерів. 25 травня о 18.00 в Палаці «Академічний» вул. Шиллера, 11 відбудеться урочисте відкриття заходу. 26 травня о 08.30 – основний день симпозіуму, коли зі своїми доповідями виступатимуть світила репродуктології. Місце проведення: мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 26 травня в Чернівцях очікується виступ американського вченого доктора медицини, директора Центру «Нова надія» Джона Джанга (John Zhang), який спільно зі своїми колегами-українцями застосував нову репродуктивну технології «пронуклеарного перенесення», або народження «дитини від трьох батьків».
в конференц-залі бізнес-центру «Інтерсіті» (вул. Шевченка, 28) відбудеться воркшоп "Цифри не брешуть. Як контролювати нардепів за допомогою парламентських даних”. Аналітики Громадянської мережі ОПОРА навчать охочих читати парламентські дані та писати аналітичні матеріали для потреб своєї громади чи навіть для топових українських ЗМІ.
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 23.05 2017
Сьогодні, 11:08 / Коментарів: 0
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
Ситуація у зоні проведення АТО залишається складною. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують обстрілювати підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії розмежування, подекуди застосовуючи й важке артилерійське озброєння. Минулої доби противник 53 рази відкривав вогонь по українських воїнах. В результаті бойових дій минулої доби 1 військовослужбовець ЗС України був поранений.
На Закарпатті невідомі знесли вказівні стели угорською мовою. Стверджується, що "місцеві патріоти розгромили стели, які встановили угорські сепаратисти". Також було підпалено намет, в якому ночували охоронці стели.
Радник глави МВС Зоран Шкіряк заявив, що російські спецслужби причетні до розгойдування ситуації на Закарпатті. На його думку, російські куратори мають своїх адептів в закарпатській угорській громаді.
Радник Авакова наголосив, що на Закарпатті "чітко діють наші спецслужби". За його інформацією вже кілька людей затримано з тих, "хто, виконуючи завдання ФСБ, намагався розхитувати ситуацію". Він також зауважив, що в угорської громади немає проблем із забезпеченням своїх прав в Україні.
Трамп став першим президентом США, котрий побував біля Стіни Плачу
Дональд Трамп став першим чинним президентом США, котрий побував в Храмі Гробу Господнього і біля Стіни Плачу в Єрусалимі.
У ході свого першого візиту до Ізраїлю на посаді президента Трамп заявив, що сусідні арабські країни поділяють з ізраїльтянами "спільну загрозу", що виходить від Ірану. Президент закликав до активізації співпраці для боротьби зі спільними загрозами і заявив, що Ірану ніколи не буде дозволено мати ядерну зброю.
Глава комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар заявила, що російськомовний телевізійний продукт, який зробили в Україні, буде протягом року і чотирьох місяців зараховуватися в україномовну квоту.
Крім того, за її словами, новий закон про квоти на українському телебаченні передбачає, що всі фільми іноземною мовою в Україні повинні бути продубльовані або озвучені державною мовою, за винятком радянських фільмів.
В Україні розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2017 року. 23 травня стартувало тестування з української мови та літератури.
У травні також заплановано ЗНО з іспанської, німецької, французької, англійської мови та математики, а оцінювання з інших предметів триватиме з 2 по 16 червня.
Ресурс Миротворець вніс в базу "Чистилища" відомого сербського актора Гойко Митича за незаконний перетин державного кордону України.
"Чингачгук опинився в Чистилищі. Хай допоможе йому Маніту!", - йдеться в повідомленні.
Небо у Чернівцях буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до кінця дня. Удень йтиме дощ, ввечері опадів не очікується. До 21 градуса тепла. за останні 130 років 24 травня: МАКС: 27.2° (2005) МІН: 0.8° (1980) Народний прогноз погоди: 24 травня відзначається день пам'яті святих рівноапостольних Мефодія і брата його Кирила, священномученика Мокія. Цей день вважався показником погоди для всього літа. Якщо мокро, то і все літо буде мокрим, і навпаки. "Якщо багряний схід сонця, а вдень дощ - літо мокре і грозове буде". Якщо туман з'являвся вечором і розходився до сходу сонця, то чекали негоди.
Вчора наш сайт відвідали і читали 3128 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 121, у Канаді -67, в Еспанії -39, в Італії - 82, у Польщі -44, в Росії -54, в Чехії -3, Австрії -1, Румунії - 34, Франції -15, Німеччині -2, в Угорщині - 9, у Криму -18, Ірландії -7, Португалії - 8, Бельгії -2, Голандії -58, Бразилії -7, Ізраїлю - 4 , Норвегії - 1, Швеції - 9, Великобританії - 1, Китаю -7, Єгипті - 2, Туреччині - 5, Австралії - 3, Індії - 1, ОАЕ -3
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