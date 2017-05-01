У прокуратурі області обговорили питання участі прокурора у розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

23.05.2017 у прокуратурі Чернівецької області відбувся навчально-методичний семінар на тему: «Актуальні питання участі прокурора у розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією», на який було запрошено представників місцевих прокуратур, Управління захисту економіки та Апеляційного суду Чернівецької області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Учасники семінару розглянули судову практику з розгляду таких справ, з урахуванням найбільш поширених недоліків, що допускаються при доказуванні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також обговорили питання взаємодії прокуратури та Управління захисту економіки в Чернівецькій області на стадії документування та розгляду протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.