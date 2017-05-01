«Сподіваюся, чернівчани уважно спостерігають за тим, що відбувається у Чернівецькій міській раді і вже зробили для себе висновки» - депутат Ромео Скрипа

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17:41
23 травня

У прокуратурі області обговорили питання участі прокурора у розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

17:33
23 травня

До Чернівецького рибоохоронного патруля шукають ще 5 патрульних

15:41
23 травня

У Чернівцях відбувся форум «Державні закупівлі»

15:37
23 травня

Чернівці закуплять 11 тролейбусів за 15 мільйонів

13:33
23 травня

У Чернівцях охочих навчать читати парламентські дані та використовувати їх на практиці

13:01
23 травня

«Єдинники» зібрали для Чернівців понад 50 мільйонів гривень

13:00
23 травня

Як виправити помилку в даті складання податкової накладної

12:59
23 травня

Кому з адвокатів слід реєструвати незалежну професійну діяльність

12:45
23 травня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 4 пожежі

11:24
23 травня

Задекларувати податкову знижку можна до кінця року

11:23
23 травня

1 липня закінчується термін формування нового реєстру неприбуткових установ та організацій

11:22
23 травня

Прострочена кредиторська заборгованість у підприємця-"єдинника"

15:47
22 травня

Чернівецький обласний військовий комісаріат запрошує до служби в резерві ЗСУ

15:41
22 травня

Продаж продовольчих товарів за 2016 рік

15:39
22 травня

Продаж непродовольчих товарів у 2016 році у Чернівецькій області

13:11
22 травня

Грошова допомога особі, що доглядає за психічно хворим

13:01
22 травня

Чернівецьким бізнесменам відшкодували понад 37 мільйонів ПДВ

13:00
22 травня

Цьогоріч для підприємців - загальносистемників розширено перелік витрат

13:00
22 травня

Запитайте про податки – ЗІР

12:05
22 травня

Прокуратура вимагає від приватного підприємства сплатити Чернівецькій міській раді понад 76 тис. грн. боргу за землю

12:02
22 травня

На Буковині зменшилась народжуваність

11:47
22 травня

Право дітей-інвалідів на санаторно-курортне лікування

11:45
22 травня

Працевлаштування випускників ВУЗів

11:40
22 травня

Чернівецький бізнес у квітні зареєстрував більше сотні касових апаратів

11:39
22 травня

Виплата доходу лише за наявності реєстраційного номера, або відмітки в паспорті

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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23 травня 0 18.30
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
24 травня о 10:00
у приміщенні Національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться круглий стіл на тему «Енергетична дипломатія: що це значить для України»
за участю Чернівецького міського голови Олексія Каспрука; ректора ЧНУ Степана Мельничука; Славчо Нейкова,експерта Болгарського дипломатичного інституту; Посла Лачезара Матева, доктора філософії, експерта з питань енергетики, викладача університету, експерта Болгарського дипломатичного інституту; Д-ра Атанаса Георгієва, Софійський університет Св. Климента Охридського, експерта Болгарського дипломатичного інституту; Олени Рибак,
члена Ради Європейсько-українського енергетичного агентства.
Теми для обговорення:
24 травня о 11:00
у «Literatur Café» Культурно-мистецького центру «Українська книга» (Центральна пл., 10, 2 поверх) відбудеться відкрита дискусія «Стоп-кран у Ратуші: чи є шанс уникнути конфлікту?»
Організатор: Громадська організація «Буковинський центр».
24 травня о 12.00
в Мармуровій залі ЧНУ ім.Ю.Федьковича відбудеться нагородження учнів чернівецьких шкіл, гімназій та ліцеїв - переможців Всеукраїнських олімпіад.
25 травня о 17.00
в конференц-залі бізнес-центру «Інтерсіті» (вул. Шевченка, 28) відбудеться воркшоп "Цифри не брешуть. Як контролювати нардепів за допомогою парламентських даних”.
Аналітики Громадянської мережі ОПОРА навчать охочих читати парламентські дані та писати аналітичні матеріали для потреб своєї громади чи навіть для топових українських ЗМІ.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
27 травня о 15.30
27 травня о 15.30
28 травня
в смт Путила на стадіоні «Карпати» ім. А.Гусіна за участі керівництва обласної державної адміністрації відбудеться традиційне свято виходу на полонину «Полонинська ватра».
В програмі заходів:
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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«Сподіваюся, чернівчани уважно спостерігають за тим, що відбувається у Чернівецькій міській раді і вже зробили для себе висновки» - депутат Ромео Скрипа

Сьогодні, 17:36 / Коментарів: 0
«Сподіваюся, чернівчани уважно спостерігають за тим, що відбувається у Чернівецькій міській раді і вже зробили для себе висновки» - депутат Ромео Скрипа


Нинішня депутатська каденція для відомого у місті підприємця Ромео Скрипи є першою. Під час виборчої кампанії 2015 року на своєму виборчому окрузі він здобув переконливу перемогу, увійшов до складу ради від політичної сили «Блок Петра Порошенка «Солідарність», нині є членом фракції «БПП «Солідарність» у Чернівецькій міській раді та членом постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Хоча чернівчанам він добре відомий, у першу чергу, як благодійник і меценат.

- Пане Ромео, Ви доволі активно підтримуєте у місті чимало цікавих, а головне потрібних соціальних, спортивних , молодіжних проектів. Чому?

- Тому що вважаю: будь які великі справи починаються з малих. Переконався у цьому ще тоді, коли очолював громадську організацію «Чернівці - місто майбутнього». Наші активісти починали з найпростішого, з того, що дозволяло зробити життя мешканців конкретного мікрорайону хоч трохи комфортнішим: з ямкового ремонту дорожнього полотна на вулиці Головній, Південно-Кільцевій, бульварі Героїв Крут. Потім відремонтували між будинкові проїзди, дитячі майданчики, встановили на них нові конструкції. Тепер щодо спортивних, молодіжних, мистецьких проектів, про які запитуєте : так, підтримував, підтримую і буду підтримувати, особливо у тому випадку, коли їх започатковують молоді, ініціативні люди .

- Але ж Вам, очевидно, добре відомо, що існує й така суспільна думка: якщо хтось щось робить, значить шукає користь.

- Звичайно. Коли тільки розпочинав громадську діяльність, то мене , як голову громадської організації швидко звинуватили у піарі, популізмі, інших дурницях. Але це вже деталі. Бо коли бачиш результати роботи, перестаєш зважати на те, що хтось буде говорити неприємні для тебе речі. Критика, навіть якщо вона неконструктивна, загартовує. Коли ухвалював для себе рішення балотуватися до Чернівецької міської ради, знав : почую про себе багато різного. Але був переконаний, що з тією кількістю молодих, ініціативних депутатів, котрі зайшли у раду, нам вдасться реалізувати багато проектів, впровадження яких дозволить Чернівцям стати справді успішним і комфортним містом.

- Проте чернівецька громада конструктивної роботи депутатів і міського голови так і не побачила, на жаль. Питання у тому, чи зміниться ситуація?

- Буквально днями мій колега, керівник депутатської фракції «БПП «Солідарність» у Чернівецькій міській раді Василь Максимюк озвучив позицію, до якою, думаю, мали би прислухатися усі, хто зацікавлений у налагодженні конструктивної, якісної роботи і міського голови, і депутатського корпусу.
Особисто підтримую цю позицію, бо відсутність діалогу між Чернівецьким міським головою і депутатським корпусом справді виливається у марнування часу, ресурсів і можливостей для міста. Вважаю, що налагодження порозуміння між обома сторонами конфлікту мало би вже давно початися. Тому фракція «БПП «Солідарність» у Чернівецькій міській раді не перестає закликати і Чернівецького міського голову і колег по депутатському корпусу сідати за стіл переговорів і випрацьовувати компромісні рішення.

- Але чи спостерігаєте Ви сьогодні будь які адекватні дії до налагодження такого діалогу. Виглядає, що ті, до кого направлено пропозиції, навпаки не перестають виголошувати тези про неминучість виборів депутатів Чернівецької міської ради, а хтось вже навіть поспішив запевнити про формування команд, з якими збираються виграти ці самі вибори.

- Поживемо - побачимо. Хотів би лише сподіватися, що чернівчани, які уважно спостерігають за тим, що відбувається у Чернівецькій міській раді, вже зробили для себе висновки і чітко зрозуміли, хто є хто. За стільки часу якісної співпраці так і не налагоджено. Вже говорив і повторюся: змарновано найцінніше - час. Втрачено довіру громади. На моєму виборчому окрузі до чинної влади у людей зібралося чимало запитань. Наприклад, за не відремонтовані дороги, за перебої з водопостачанням, за проблеми з перевізниками, за жалюгідний стан комунальних підприємств, за невиконання муніципальних програм? Хто має на них відповісти? Чому представники політичної сили, котрі перемогли на місцевих виборах 2015 року, увійшли до складу нинішньої Чернівецької міської ради на лідерських позиціях, створили потужну фракцію, плідно працюють у постійно діючих депутатських комісіях, налагодили активну діяльність на своїх округах, мають ставати учасниками абсурдних ситуацій на пленарних засіданнях міської ради, непродуктивних суперечок, неврівноваженої дискусії.

- А якщо перевибори до Чернівецької міської ради таки відбудуться?

- Думаю, що для більшості моїх колег-депутатів із фракції «БПП «Солідарність» , перевибори Чернівецької міської ради і Чернівецького міського голови дозволять лише закріпити лідируючі позиції нашої політичної сили і тих, хто її представляє. Але і сьогодні ми стверджуємо: ще не пізно сісти за стіл переговорів і знайти компромісні рішення, у першу чергу, на користь громаді.

Катерина Котик
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