«Сподіваюся, чернівчани уважно спостерігають за тим, що відбувається у Чернівецькій міській раді і вже зробили для себе висновки» - депутат Ромео Скрипа

Нинішня депутатська каденція для відомого у місті підприємця Ромео Скрипи є першою. Під час виборчої кампанії 2015 року на своєму виборчому окрузі він здобув переконливу перемогу, увійшов до складу ради від політичної сили «Блок Петра Порошенка «Солідарність», нині є членом фракції «БПП «Солідарність» у Чернівецькій міській раді та членом постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Хоча чернівчанам він добре відомий, у першу чергу, як благодійник і меценат.- Тому що вважаю: будь які великі справи починаються з малих. Переконався у цьому ще тоді, коли очолював громадську організацію «Чернівці - місто майбутнього». Наші активісти починали з найпростішого, з того, що дозволяло зробити життя мешканців конкретного мікрорайону хоч трохи комфортнішим: з ямкового ремонту дорожнього полотна на вулиці Головній, Південно-Кільцевій, бульварі Героїв Крут. Потім відремонтували між будинкові проїзди, дитячі майданчики, встановили на них нові конструкції. Тепер щодо спортивних, молодіжних, мистецьких проектів, про які запитуєте : так, підтримував, підтримую і буду підтримувати, особливо у тому випадку, коли їх започатковують молоді, ініціативні люди .- Звичайно. Коли тільки розпочинав громадську діяльність, то мене , як голову громадської організації швидко звинуватили у піарі, популізмі, інших дурницях. Але це вже деталі. Бо коли бачиш результати роботи, перестаєш зважати на те, що хтось буде говорити неприємні для тебе речі. Критика, навіть якщо вона неконструктивна, загартовує. Коли ухвалював для себе рішення балотуватися до Чернівецької міської ради, знав : почую про себе багато різного. Але був переконаний, що з тією кількістю молодих, ініціативних депутатів, котрі зайшли у раду, нам вдасться реалізувати багато проектів, впровадження яких дозволить Чернівцям стати справді успішним і комфортним містом.- Буквально днями мій колега, керівник депутатської фракції «БПП «Солідарність» у Чернівецькій міській раді Василь Максимюк озвучив позицію, до якою, думаю, мали би прислухатися усі, хто зацікавлений у налагодженні конструктивної, якісної роботи і міського голови, і депутатського корпусу.Особисто підтримую цю позицію, бо відсутність діалогу між Чернівецьким міським головою і депутатським корпусом справді виливається у марнування часу, ресурсів і можливостей для міста. Вважаю, що налагодження порозуміння між обома сторонами конфлікту мало би вже давно початися. Тому фракція «БПП «Солідарність» у Чернівецькій міській раді не перестає закликати і Чернівецького міського голову і колег по депутатському корпусу сідати за стіл переговорів і випрацьовувати компромісні рішення.- Поживемо - побачимо. Хотів би лише сподіватися, що чернівчани, які уважно спостерігають за тим, що відбувається у Чернівецькій міській раді, вже зробили для себе висновки і чітко зрозуміли, хто є хто. За стільки часу якісної співпраці так і не налагоджено. Вже говорив і повторюся: змарновано найцінніше - час. Втрачено довіру громади. На моєму виборчому окрузі до чинної влади у людей зібралося чимало запитань. Наприклад, за не відремонтовані дороги, за перебої з водопостачанням, за проблеми з перевізниками, за жалюгідний стан комунальних підприємств, за невиконання муніципальних програм? Хто має на них відповісти? Чому представники політичної сили, котрі перемогли на місцевих виборах 2015 року, увійшли до складу нинішньої Чернівецької міської ради на лідерських позиціях, створили потужну фракцію, плідно працюють у постійно діючих депутатських комісіях, налагодили активну діяльність на своїх округах, мають ставати учасниками абсурдних ситуацій на пленарних засіданнях міської ради, непродуктивних суперечок, неврівноваженої дискусії.- Думаю, що для більшості моїх колег-депутатів із фракції «БПП «Солідарність» , перевибори Чернівецької міської ради і Чернівецького міського голови дозволять лише закріпити лідируючі позиції нашої політичної сили і тих, хто її представляє. Але і сьогодні ми стверджуємо: ще не пізно сісти за стіл переговорів і знайти компромісні рішення, у першу чергу, на користь громаді.Катерина Котик