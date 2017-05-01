До Чернівецького рибоохоронного патруля шукають ще 5 патрульних

22 травня розпочався прийом документів в Чернівецький рибоохоронний патруль. До управління шукають ще 5 рибоохоронних патрульних, а також адміністративний персонал – начальника відділу матеріально-технічного забезпечення.
Рибоохоронний патруль є органом із якісно новими стандартами роботи. Його створено замість ліквідованих органів рибоохорони (рибінспекції), що були об’єктом численних нарікань з боку рибалок. Це використання європейського досвіду, сучасне оснащення та відкритість перед суспільством. Патрульні будуть набиратись на основі відкритого конкурсу, пройдуть фахове навчання, курси підвищення кваліфікації.
«Запрошуємо ефективних, вмотивованих громадян, кому не байдужа доля рибної галузі доєднатись до реформування і подавати документи для участі в конкурсі. Зі свого боку держава створює достойні умови праці – сучасна техніка, паливо та зарплата 6-7 тис грн. Це в кілька разів вище, ніж в ліквідованих органів рибоохорони», – додав Голова Держрибагентства Ярема Ковалів.Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:
- Копію паспорта громадянина України.
- Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
- Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
- Копію документа (документів) про освіту.
- Заповнену особову картку встановленого зразка.
- Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній рік.
- Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
Інформацію щодо посадових обов’язків, кваліфікаційних вимог можна переглянути за посиланням
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Документи приймаються до 16 год. 30 хв. 7 червня 2017 року (включно) за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Шептицького, 2.
За детальною інформацією звертайтесь за номером тел. 0951608857 або пишіть на електронну пошту chnv.rp@darg.gov.ua.
Нагадаємо, конкурс на зайняття вакантних посад до рибного патруля відбудеться відповідно до вимог Закону «Про державну службу» у новій редакції, включатиме електронне тестування та співбесіду і буде максимально прозорим та зрозумілим для суспільства.
Станом на 23 травня рибоохоронний патруль Чернівецької області налічує 10 патрульних. Вони патрулюють водойми та проводять рибоохоронні рейди із затримання порушників правил рибальства, перевіряють діяльність рибалок-промисловиків та законність походження риби у точках продажу і на ринках, співпрацюють з громадськістю.