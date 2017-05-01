У Чернівцях відбувся форум «Державні закупівлі»

У червоній залі Чернівецького національного університету відбувся форум-лекція «Державні закупівлі».
Учасниками форуму стали представники університету та порталу «Прозоро», а спікерами виступили проректор ЧНУ з наукової роботи та міжнародних зв’язків Фочук Петро Михайлович, журналістка та громадська активістка Надія Бабинська та представник ДП «Прозоро» у Чернівецькій області Микола Проданюк. Зустріч такого формату є однією із перших, що провели у Чернівцях – загалом планується організовувати такі лекції щопівроку.
За словами організаторів, сама процедура називається «Прозоро», бо існує в Інтернеті – там, де кожен може слідкувати за державними закупівлями, витратами та за рухом бюджетних коштів. Метою зустрічі є можливість пояснити громадськості та молоді що таке державні кошти і як з ними працювати, а також як саме молоді підприємці зможуть взяти участь у державних замовленнях.
«Суспільство має бути активним», - такими словами розпочала свій виступ Надія Бабинська. Вона наголосили на тому, що громадськість повинна цікавитись тим, куди і як саме витрачаються державні кошти та бюджет країни. За її словами, мета таких зустрічей – це достукатись як до свідомості всіх громадян, так і до державних установ для того щоб громадськість мала змогу контролювати державні витрати. Крім цього на форумі Надія Бабинська оголосила про старт конкурсу, переможці якого зможуть отримати грошову винагороду або цінний приз.
«Треба навчитись ставитись до бюджетних грошей як до власних і вимагати від владних структур розподіляти ці кошти на умовах публічності та прозорості», - каже Надія.
Другим спікером виступив Микола Проданюк. Він розповів про суть системи «Прозоро» та про принцип її роботи. З його словами вона є однією із провідних систем у нашій країні.
«Процес проведення закупівлі певною організацією проходить у три етапи: планування самої закупівлі, далі відбувається проведення відкритих торгів і кінцевим етапом є заключення договору», - наголошує Микола.
Крім цього він надав інформацію про рух бюджетних коштів в цілому та про те як свої фінанси витрачають різні організації.
Вікторія Полісан,
студентка ЧНУ