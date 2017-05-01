Чернівці закуплять 11 тролейбусів за 15 мільйонів

23 травня у міській раді відбувся брифінг робочої групи з питань закупівлі тролейбусів.
Попередньо, 22 травня тендерний комітет прийняв рішення про оголошення закупівлі 11 вживаних тролейбусів, сума яких складає 15,1 млн. грн. сама закупівля відбуватиметься за трьома лотами.
Загальна вартість першого складає 3,9 мнл. грн. В нього входить закупівля трьох тролейбусів. Вартість другого 5,2 млн. грн. і закуповується 4 тролейбуси. Сума третього лоту складає 6,0 млн.грн. і передбачає закупівлю чотирьох тролейбусів.
До 1 листопада всі тролейбуси мають бути доставлені до місця призначення. У випадку, якщо тролейбус не буде функціонувати згідно з умовами договору, постачальник буде змушений його замінити упродовж 3 місяців, беручи всі витрати особисто на себе.
На брифінгу було оголошено багато думок стосовно закупівля тролейбусів. «Коли ці тролейбуси будуть закуплені, приїдуть в Чернівці, треба буде зробити анонс для всіх мешканців, щоб тролейбуси приймали спеціалісти тролейбусного управління, члени робочої групи і обов’язково мешканці міста Чернівці. Щоб вони могли бачити які тролейбуси приїхали і дали можливі зауваження», - пропонує член виконавчого комітету міськради Антоніна Бабюк.
За словами заступника Чернівецького міського голови Володимира Богдановича Середюка, середній вік тролейбусів «Skoda», які міська рада вже попередньо закуповувала, становить 14 років. Але для того, щоб покращити транспортні послуги міста, вони мають на меті закупити ще декілька нових тролейбусів.
На запитання чому ми не можемо закупити одразу всі тролейбуси, відповідь члена Виконавчого комітету Фрунзе Наталії, була такою: «Немає фінансів, і ми не хочемо брати кредит, тому що переплачуємо 4,5 млн доларів».
Всі тролейбуси, які закуплені в 90-х роках є відремонтованими та готовими до експлуатації. Їхнє внутрішнє обладнання є набагато кращим, ніж те, що може нам запропонувати зараз управління. Тому, зрозуміло чому робоча група встановила лоти на закупівлю саме таких тролейбусів.
Радниця мера Чернівців Тетяна Лебухорська, сказала про те, що група по закупівлі тролейбусів працює не дуже сумлінно та відкрито: « Всі засідання проходять у закритому форматі . Пропозиція онлайн – трансляцій не були підтримані робочою групою. Щодо самих лотів в мене було декілька запитань і чому саме такі лоти ми купуємо , а не новіші, мені відповіді не дали».
Потрібен час, аби привести «господарку» міста, а перш за все інфраструктуру міста до відповідного технічного стану. Немає, на жаль, фінансів, щоб скупити всі тролейбуси виробництва «SKODA», але, як то кажуть, головне бажання та наполегливість.
Анастасія Романовська,
студентка ЧНУ