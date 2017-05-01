Чернівці закуплять 11 тролейбусів за 15 мільйонів

Що, Де, Коли

на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.



у приміщенні Національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться круглий стіл на тему «Енергетична дипломатія: що це значить для України»

за участю Чернівецького міського голови Олексія Каспрука; ректора ЧНУ Степана Мельничука; Славчо Нейкова,експерта Болгарського дипломатичного інституту; Посла Лачезара Матева, доктора філософії, експерта з питань енергетики, викладача університету, експерта Болгарського дипломатичного інституту; Д-ра Атанаса Георгієва, Софійський університет Св. Климента Охридського, експерта Болгарського дипломатичного інституту; Олени Рибак,

члена Ради Європейсько-українського енергетичного агентства.

Теми для обговорення:

у «Literatur Café» Культурно-мистецького центру «Українська книга» (Центральна пл., 10, 2 поверх) відбудеться відкрита дискусія «Стоп-кран у Ратуші: чи є шанс уникнути конфлікту?»

Організатор: Громадська організація «Буковинський центр».

в Мармуровій залі ЧНУ ім.Ю.Федьковича відбудеться нагородження учнів чернівецьких шкіл, гімназій та ліцеїв - переможців Всеукраїнських олімпіад.

в конференц-залі бізнес-центру «Інтерсіті» (вул. Шевченка, 28) відбудеться воркшоп "Цифри не брешуть. Як контролювати нардепів за допомогою парламентських даних”.

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