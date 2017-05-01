Рада затвердила квоту 75% української мови на ТБ

Верховна Рада остаточно схвалила проект закону щодо мовних квот на телебаченні.
Документ підтримали 269 депутатів - представники майже всіх фракцій та груп парламенту, окрім "Опозиційного блоку".
Проект передбачає, що для загальнонаціональних і регіональних телекомпаній частка передач і фільмів українською мовою має становити не менше, ніж 75%.
Для місцевих телерадіокомпаній встановлюється квота на україномовний продукт у 60%, хоча у первинній редакції було 50%.
Частку рахуватимуть за тиждень - погодинно: з 7:00 до 18:00 та з 18.00 до 22.00.
Від ідеї рахувати квоту кожної окремої години щоденно відмовились.
Наразі на багатьох телеканалах України домінує російська мова.
На вимогу представників кримських татар у проект внесли поправку, що регіональні канали, які мовлять мовами корінних народів, матимуть суттєві послаблення.
Під квоти не потрапляють передачі та фільми, виготовлені до 1 серпня 1991 року. Їх достатньо субтитрувати українською мовою, тоді вони включаються в українську квоту.
Документ передбачає перехідний період - упродовж року всі передачі, вироблені за участі телеканалу, вважають такими, що відповідають необхідній українській квоті.
Ситуацію з ток-шоу та передачами, де виступають різними мовами, вирішили врегулювати в особливий спосіб. Передача вважається україномовною, якщо всі ведучі та диктори говорять українською.
Регіональні телеканали мають дотримуватись квоти у 50%.
У таких передачах дозволяють використання іншої мови, окрім української, якщо це репортаж із місця події, виступи та коментарі гостей чи експертів або трансляція кліпу чи пісні.
У документі передбачено, що за рішенням РНБО певні передачі "у інтересах національної безпеки" можуть зараховувати до української квоти.За невиконання квот телеканали будуть штрафувати.
Сума кожного окремого покарання складатиме 5% від загального ліцензійного збору цього каналу.
Для великих каналів ця сума разового штрафу може складати кілька сотень тисяч гривень.
Загалом закон має почати діяти упродовж чотирьох місяців після підписання президентом та публікації.
Подібні квоти на телебаченні діяли в Україні до 2012 року.
Наразі для радіо квота для ведення передач українською мовою складає 50%.За і проти
Під час обговорення прихильники проекту вказували, що схвалення таких квот на радіо мало позитивний вплив.
"Ми прийняли квоти на радіо і побачили ренесанс української пісні", - прокоментував проект спікер Ради Андрій Парубій.Попередній моніторинг телеканалів
Натомість різко проти схвалення квот виступили в "Опозиційному блоці", там вже пообіцяли оскаржити законність ухвалення законопроекту.
Після схвалення законопроекту у першому читанні Національна рада з телебачення та радіомовлення оприлюднила мовні частки, які зараз є на українських телеканалах.
Багато з них і зараз виконують квоту, або ж є близькими до цього.
Натомість два популярних телеканали олігархів - "Інтер" Дмитра Фірташа , та "Україна" Ріната Ахметова - мають частку української мови лише у 26%.
Телеканал "Інтер" вже зробив заяву, в якій засудив ініціативу запровадження мовної квоти.
Телеканал "Інтер" часто критикують за велику частку російськомовного продукту
"Неможливо створити в потрібному обсязі якісний контент українською мовою або в таких самих обсягах зробити якісний дубляж - отже, погіршиться якість телевізійного продукту українською мовою", - ідеться у заяві "Інтер медіа Груп".
Там наполягають, що не можна обмежувати мовлення російською мовою.
Деякі експерти припускають, що ці телеканали можуть ігнорувати квоти на україномовний продукт, і надаватимуть перевагу сплаті штрафів.