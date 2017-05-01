Американці про Медведчука

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає:
- Американська телекомпанія MSNBC нещадно розпинає нашого Віктора Медведчука...
Жахливі речі розповідають американці. Стверджують, що Віктор Медведчук, будучи адвокатом, засадив в тюрягу лауреата Нобелівської премії, українського поета-дисидента Василя Стуса. Василь Стус помер у в'язниці. Але і після повалення комуністичного СРСР Віктор Медведчук живе приспівуючи. Фактично був правителем України в часи президентства Леоніда Кучми...
Далі пропагандистська машина США наводить цілу низку кадрів, на яких зображають Віктора Медведчука і Володимира Путіна. Вони обіймаються, ручкаються, сидять поруч на різних офіційних заходах... Далі ведуча MSNBC говорить, що Віктор Медведчук був посередником між Володимиром Путіним і представниками команди Трампа під час виборчої кампанії в США.
Хе...!!! Американці також добре знають, що Віктор Медведчук є неофіційним представником Володимира Путіна в Контактній переговорній групі з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Американські ЗМІ також знають і бачать логічний ланцюг учасників переговорного процесу: Володимир Путін - Віктор Медведчук - Леонід Кучма - Петро Порошенко.
Я переконаний на всі 100 відсотків, що ця розповідь американських ЗМІ про те, що Віктор Медведчук є персональним агентом впливу Володимира Путіна ніяк не змінять долі самого Медведчука. І навряд чи цю телепередачу дивились співробітники СБУ, чи її дивився Петро Порошенко. А якщо й бачили, то що? Я переконаний, ніхто в Україні не посміє затьмарити блиск нової американської "телезірки" - Віктора Медведчука. Нас лякатимуть іншими агентами й шпигунами: "шатунами", "шоколадними бунтарями", воїнами-добровольцями, Парасюком, Семенченком...