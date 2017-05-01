На Буковині стартувало тестування з української

Сьогодні, 23 травня, стартувало перше тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури - повідомляє прес-служба ОДА.
Директор Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Оксана Палійчук відвідала пункти тестування на базі Чернівецької ЗОШ №24 та Чернівецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю №6. Очільниця привітала учасників ЗНО, побажала кожному зібратися з думками та показати якнайкращі результати.
У Чернівецькій області функціонують 27 пунктів тестування, вісім з них – у Чернівцях – гімназії № 1 та № 4, ліцеї № 4, ЗОШ № 2, 6, 24, 27, 31. У цих навчальних закладах навчання розпочнеться у другій половині дня.
Загальна кількість зареєстрованих у Чернівецькій області становить 6042 особи, з них: випускники загальноосвітніх навчальних закладів – 5263, минулих років – 779.
У пунктах проведення ЗНО забезпечено охорону пунктів тестування, медичне обслуговування, підтримання громадського порядку.