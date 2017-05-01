Медзаклади Мамализької ОТГ отримали нове обладнання для фізкабінетів

Чернівецька область долучилася до програми «U-LEAD з Європою», що фінансується Європейським Союзом та спрямована на підтримку процесів децентралізації й зміцнення місцевого самоврядування. У рамках цієї програми було зреалізовано грантовий проект із забезпечення закладів первинної медичної допомоги Мамализької об’єднаної територіальної громади необхідним обладнанням - повідомляє прес-служба ОДА.
Амбулаторії сіл Драниця, Мамалига, Подвірне, Стальнівці, Станиця та Балківці одержали медичної апаратури та приладь на майже 100 тис. грн. Зокрема, це біохімічні аналізатори, прилади для електрофорезу, небулайзери, тубус-кварц, пересувні медичні ширми тощо.
«Попередньо ми поспілкувалися із завідувачами амбулаторій і цікавилися, яке медичне обладнання їм необхідне для роботи у першу чергу. Відтак,вирішили, що не будемо купувати однакове для всіх, а для кожної з амбулаторій придбаємо різні види обладнання для покращення умов функціонування їх фізкабінетів», - зазначив голова громадської організації «Буковинська агенція ініціатив та розвитку»Олексій Грушко.