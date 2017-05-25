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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:41
23 травня

У прокуратурі області обговорили питання участі прокурора у розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

17:33
23 травня

До Чернівецького рибоохоронного патруля шукають ще 5 патрульних

15:41
23 травня

У Чернівцях відбувся форум «Державні закупівлі»

15:37
23 травня

Чернівці закуплять 11 тролейбусів за 15 мільйонів

13:33
23 травня

У Чернівцях охочих навчать читати парламентські дані та використовувати їх на практиці

13:01
23 травня

«Єдинники» зібрали для Чернівців понад 50 мільйонів гривень

13:00
23 травня

Як виправити помилку в даті складання податкової накладної

12:59
23 травня

Кому з адвокатів слід реєструвати незалежну професійну діяльність

12:45
23 травня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 4 пожежі

11:24
23 травня

Задекларувати податкову знижку можна до кінця року

11:23
23 травня

1 липня закінчується термін формування нового реєстру неприбуткових установ та організацій

11:22
23 травня

Прострочена кредиторська заборгованість у підприємця-"єдинника"

15:47
22 травня

Чернівецький обласний військовий комісаріат запрошує до служби в резерві ЗСУ

15:41
22 травня

Продаж продовольчих товарів за 2016 рік

15:39
22 травня

Продаж непродовольчих товарів у 2016 році у Чернівецькій області

13:11
22 травня

Грошова допомога особі, що доглядає за психічно хворим

13:01
22 травня

Чернівецьким бізнесменам відшкодували понад 37 мільйонів ПДВ

13:00
22 травня

Цьогоріч для підприємців - загальносистемників розширено перелік витрат

13:00
22 травня

Запитайте про податки – ЗІР

12:05
22 травня

Прокуратура вимагає від приватного підприємства сплатити Чернівецькій міській раді понад 76 тис. грн. боргу за землю

12:02
22 травня

На Буковині зменшилась народжуваність

11:47
22 травня

Право дітей-інвалідів на санаторно-курортне лікування

11:45
22 травня

Працевлаштування випускників ВУЗів

11:40
22 травня

Чернівецький бізнес у квітні зареєстрував більше сотні касових апаратів

11:39
22 травня

Виплата доходу лише за наявності реєстраційного номера, або відмітки в паспорті

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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23 травня 0 18.30
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
24 травня о 10:00
у приміщенні Національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться круглий стіл на тему «Енергетична дипломатія: що це значить для України»
за участю Чернівецького міського голови Олексія Каспрука; ректора ЧНУ Степана Мельничука; Славчо Нейкова,експерта Болгарського дипломатичного інституту; Посла Лачезара Матева, доктора філософії, експерта з питань енергетики, викладача університету, експерта Болгарського дипломатичного інституту; Д-ра Атанаса Георгієва, Софійський університет Св. Климента Охридського, експерта Болгарського дипломатичного інституту; Олени Рибак,
члена Ради Європейсько-українського енергетичного агентства.
Теми для обговорення:
24 травня о 11:00
у «Literatur Café» Культурно-мистецького центру «Українська книга» (Центральна пл., 10, 2 поверх) відбудеться відкрита дискусія «Стоп-кран у Ратуші: чи є шанс уникнути конфлікту?»
Організатор: Громадська організація «Буковинський центр».
24 травня о 12.00
в Мармуровій залі ЧНУ ім.Ю.Федьковича відбудеться нагородження учнів чернівецьких шкіл, гімназій та ліцеїв - переможців Всеукраїнських олімпіад.
25 травня о 17.00
в конференц-залі бізнес-центру «Інтерсіті» (вул. Шевченка, 28) відбудеться воркшоп "Цифри не брешуть. Як контролювати нардепів за допомогою парламентських даних”.
Аналітики Громадянської мережі ОПОРА навчать охочих читати парламентські дані та писати аналітичні матеріали для потреб своєї громади чи навіть для топових українських ЗМІ.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
27 травня о 15.30
27 травня о 15.30
28 травня
в смт Путила на стадіоні «Карпати» ім. А.Гусіна за участі керівництва обласної державної адміністрації відбудеться традиційне свято виходу на полонину «Полонинська ватра».
В програмі заходів:
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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25 травня о 17.00

25-05-2017, 17:33 / Коментарів: 0
в конференц-залі бізнес-центру «Інтерсіті» (вул. Шевченка, 28) відбудеться воркшоп "Цифри не брешуть. Як контролювати нардепів за допомогою парламентських даних”.
Аналітики Громадянської мережі ОПОРА навчать охочих читати парламентські дані та писати аналітичні матеріали для потреб своєї громади чи навіть для топових українських ЗМІ.
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