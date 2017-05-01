У Чернівцях охочих навчать читати парламентські дані та використовувати їх на практиці

25-го травня (Четвер) Аналітики Громадянської мережі ОПОРА навідаються до Чернівців, щоб провести воркшоп “Цифри не брешуть. Як контролювати нардепів за допомогою парламентських даних”, щоб навчити охочих читати парламентські дані та писати аналітичні матеріали для потреб своєї громади чи навіть для топових українських ЗМІ.
Воркшоп відбудеться в конференц-залі бізнес-центру «Інтерсіті» (вул. Шевченка, 28), початок о 17:00.
Схожий захід вже відбувся у Києві і за його результатами учасники стали співавторами статей для видань “Український тиждень” та The Insider, підготувавши статті “Що топ-політики обіцяють і як за це (не) голосують” і “Бурштиновий клінч: чому Рада не узаконює ринок каміння” відповідно.
Обидва матеріали були написані на базі парламентських даних онлайн-сервісу Rada4you.org.
Щоб взяти участь у воркшопі, заповніть коротку он-лайн форму: http://bit.ly/2qRkhLk
Спікер - аналітик Громадянської мережі ОПОРА Юрій Лісовський.
Контактна особа та організатор воркшопу у Чернівцях – Прокоп Тарас (0954900504)