Директором департаменту житлово-комунального господарства призначено Ярослава Кушнірика. Про це інформує прес-служба міської ради.
На посаду директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради розпорядженням міського голови Олексія Каспрука з 23 травня цього року призначено Ярослава Кушнірика, який перебував в кадровому резерві міської ради.
Сергія Погоренного, який до цього обіймав посаду директора департаменту ЖКГ, переведено на посаду начальника виробничо-технічного відділу управління житлового господарства департаменту.
Ярослав Кушнірик, 1964 р.н., уродженець с. Старі Бросківці Сторожинецього району Чернівецької області, за фахом інженер-фізик. Працював інженером-конструктором, директором обласного центру соціальних служб для сім’ї та молоді, проектним менеджером, начальником управління комунального господарства, заступником директора департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, секретарем Чернівецької міської ради. Має звання «Заслужений працівник соціальної сфери України», тричі обирався депутатом Чернівецької міської ради.