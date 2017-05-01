Як виправити помилку в даті складання податкової накладної

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що податкова накладна складається постачальником товарів чи послуг у день виникнення податкових зобов'язань з ПДВ, визначених відповідно до пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України, тобто за правилом "першої події".
Відповідно, податкова накладна, складена іншою датою, ніж дата виникнення "першої події", є помилково складеною податковою накладною.
Звертаємо увагу, що, помилка у даті складання податкової накладної не може бути виправлена шляхом подання розрахунку коригування із зазначенням правильної дати складання такої податкової накладної.
В день виявлення такої помилки платник податку має скласти розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до такої помилкової податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної, в якому усі числові показники зазначити зі знаком "-". Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг, на якого було складено таку помилкову податкову накладну, з дотриманням визначених ПКУ термінів реєстрації.
Одночасно з цим платник податку складає нову податкову накладну за такою операцією із зазначенням у такій податковій накладній дати складання, що відповідає даті настання "першої події" за такою операцією. Така податкова накладна підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН таким платником податку з урахуванням термінів, встановлених Податковим кодексом для такої реєстрації.