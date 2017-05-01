Чернівецька область: рятувальники ліквідували 4 пожежі

Увечері 22 травня сталася пожежа у житловому будинку в селі Киселиці Путильського району. Її відразу помітили власники та викликали рятувальників. На місце події було направлено вогнеборців державної пожежно-рятувальної частини № 6 з смт Путили, які ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали на момент прибуття, не допустивши розповсюдження полум’я далі. Вогнем було пошкоджено телевізор, електрочайник, домашні речі та меблі. Попередня причина пожежі – коротке замкнення електромережі.
Окрім цього, минулої доби пожежі мали місце у місті Чернівці, де горів сміттєвий контейнер, у місті Хотин, де сталося загорання сміття на відкритій території, та у селі Буденець Сторожинецького району – там рятувальники ліквідували пожежу у легковому автомобілі «Volkswagen Caddy» - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.