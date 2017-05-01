Чернівчанин опинився на лаві підсудних за надання неправомірної вигоди поліцейському

Прокуратура Чернівецької області передала до суду обвинувальний акт відносно 33-рінчого чернівчанина за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (надання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Досудовим розслідування встановлено, що обвинувачений намагався налагодити незаконну співпрацю із заступником керівника Кіцманського відділу поліції для забезпечення можливості безперешкодного здійснення протиправної діяльності у сфері грального бізнесу на території даного району.
25.03.2017 зловмисник намагався передати правоохоронцю 2000 гривень неправомірної вигоди та обіцяв регулярно надавати вказані кошти якщо той заборонить своїм підлеглим проводити перевірки діяльності ігрового залу.
Про вказаний факт поліцейський невідкладно повідомив Управління внутрішньої безпеки в Чернівецькій області ДВБ Національної поліції України, працівники якого затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.