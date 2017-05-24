24 травня о 10:00

у приміщенні Національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться круглий стіл на тему «Енергетична дипломатія: що це значить для України»
за участю Чернівецького міського голови Олексія Каспрука; ректора ЧНУ Степана Мельничука; Славчо Нейкова,експерта Болгарського дипломатичного інституту; Посла Лачезара Матева, доктора філософії, експерта з питань енергетики, викладача університету, експерта Болгарського дипломатичного інституту; Д-ра Атанаса Георгієва, Софійський університет Св. Климента Охридського, експерта Болгарського дипломатичного інституту; Олени Рибак,
члена Ради Європейсько-українського енергетичного агентства.
Теми для обговорення:
° Критична оцінка статусу кво щодо ролі України в європейській енергетичній політиці;
° Політична та законодавча база в Україні та її відповідність енергетичній політиці ЄС;
° Національні та регіональні виклики на шляху впровадження енергетичної політики ЄС на національному рівні;
° Енергетичні проекти спільного інтересу;
° Роль бізнесу та громадянського суспільства у досягненні європейських цілей у сфері енергетики.