Андрій Іллєнко: Провал голосування за санкції щодо Януковича підтвердив антиукраїнську суть ВРУ

Провал голосування за запровадження санкцій щодо Януковича та його найближчого оточення показав, наскільки наш парламент є українським насправді. Ця постанова в постмайданівській Верховній Раді мала би пройти навіть без будь-яких серйозних обговорень, однак вона не пройшла. І не лише екс-"регіонали", але й провладні депутати зробили все, аби це рішення не було ухвалено. Про це 19 травня 2017 року з трибуни Верховної Ради України заявив народний депутат України від ВО "Свобода" Андрій Іллєнко.
Націоналіст наголосив, що за дії в парламенті кожен депутат мав би відповідати персонально.
"Я закликаю виборців ретельно слідкувати за голосуваннями депутатів, яких вони підтримували на виборах, та вимагати від них персональної відповідальності. Адже це не лише колишні поплічники Януковича докладаються до провалу голосувань за потрібні державі законопроекти й постанови, а й представники чинної української влади", ‒ зазначив Андрій Іллєнко.
Прес-служба ВО "Свобода"