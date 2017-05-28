в смт Путила на стадіоні «Карпати» ім. А.Гусіна за участі керівництва обласної державної адміністрації відбудеться традиційне свято виходу на полонину «Полонинська ватра».
В програмі заходів:
9:00-11:00 – Проїзд святково оформлених підвод з троїстими музиками, які запрошують гостей на свято.
10:00-16:00 – Виставка-продаж власної продукції сільгоспвиробниками району та області, гуцульська кухня, дійства на міні-полонині, майстер-клас з приготування полонинського сиру, вурди, кулеші та інших гуцульських смаколиків.
10:00-16:00 – «Мистецтво гуцульського краю», V регіональна виставка робіт майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Гуцульщини.
10:45-11:00 –Святкова хода почесних гостей свята, передовиків сільськогосподарського виробництва району, делегацій селища та сіл району.
11:00-11:10 – Відкриття 52-го традиційного районного свята.
11:10-12:30 – Обрання ватага свята «Полонинська ватра». Проведення свята.
12:30-16:00 – Концертна програма. Народні гуляння.
Запрошуються представники ЗМІ. Акредитація журналістів до 18.00 24 травня 2017 року за телефоном 55-05-09, 050 816 03 92 – Оксана.
Виїзд автобуса від адмінбудівлі обласної державної адміністрації о7.00 28 травня.