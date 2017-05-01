Чернівецький обласний військовий комісаріат запрошує до служби в резерві ЗСУ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ ЗАПРОШУЄ ДО СЛУЖБИ У ВІЙСЬКОВОМУ РЕЗЕРВІ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ.
Служба в резерві це можливість одночасно будувати цивільну та військову кар’єру.
Чернівецький обласний військовий комісаріат запрошує громадян України зарахованих в резерв, придатних до військової служби за станом здоров’я, професійними та моральними якостями, та які не досягли граничного віку (60 років — для рядового, сержантського, старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, 65 років — для вищого офіцерського складу) для здійснення підготовки на навчальних зборах на базі 10 окремої гірсько-штурмової бригади, які триватимуть з 08 червня по 07 липня 2017 року на 233 рівненському загальновійськовому полігоні.
Більше інформації можна отримати на сайті Міністерства оборони України http://www.mil.gov.ua/rezervist/; https://www.facebook.com/rezervist.ua; та на сторінці Чернівецького обласного військового комісаріату www.facebook.com/ (Чернівецький обласний військовий комісаріат), або зателефонувавши у військові комісаріати по місцю реєстрації та в Чернівецький обласний військовий комісаріат.
На час проходження збору гарантується збереження місця роботи, заробітна плата та належні грошові виплати у військовій частині.