Продаж продовольчих товарів за 2016 рік

У 2016р. частка продажу продовольчих товарів у структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств Чернівецької області становила 37,8% (у 2015р. – 36,5%). Обсяг їх продажу становив 3099,0 млн.грн., що у порівнянних цінах на 2,6% менше, ніж у 2015р. - інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
На зниження обсягу товарообороту вплинуло зменшення продажу (в порівнянних цінах) більшості товарів. Зокрема, спостерігався значний спад продажу олії рослинної (на 28,1%), консервів фруктово-ягідних (на 27,9%), борошна (на 19,8%), цукру (на 17,3%), виробів макаронних (на 16,7%), напоїв алкогольних (на 13,3%).
Разом з тим, зафіксовано збільшення товарообороту по окремих продовольчих товарах. Найвагоміше збільшився продаж свіжих плодів, ягід, винограду та горіхів (на 28,0%), овочів та фруктів перероблених (на 27,1%) та свіжих овочів (на 18,8%).