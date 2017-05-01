Продаж непродовольчих товарів у 2016 році у Чернівецькій області

У структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств Чернівецької області переважає частка продажу непродовольчих товарів - повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.
Так, у 2016р. частка продажу непродовольчих товарів у структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств області становила 62,2% (у 2015р. – 63,5%) або 5090,0 млн.грн., що у порівнянних цінах на 1,3% менше, ніж у 2015р.
На зниження товарообороту вплинуло зменшення продажу більшості товарів. Зокрема, спостерігався значний спад продажу фотографічного, оптичного та точного обладнання (на 40,2%), шкіряних виробів та дорожніх приналежностей (на 22,0%), побутових електротоварів та освітлювального приладдя (на 19,8%), дизельного пального (на 19,5%), побутового рідкого котельного палива, газу у балонах, вугілля і дров для опалення (на 17,3%), килимів, покриття для підлоги та стін (на 17,1%), взуття (на 14,4%), тварин-домашніх улюбленців та кормів для них (на 13,3%), бензину моторного (на 12,5%).
Разом з тим, збільшився продаж окремих товарів. Так, значно збільшилася реалізація автомобілів та автотоварів (на 32,5%), годинників та виробів ювелірних (на 31,5%), товарів фармацевтичних (на 24,8%), аудіо- та відео-обладнання, устатковання телекомунікаційного (на 21,4%), мастильних матеріалів (на 19,3%).