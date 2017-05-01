Провокація на буковинському кордоні

В рамках проведення спільної спеціальної операції «Кордон–2017», яка наданий час активно втупила в свою другу фазу і в межах відповідальності Чернівецького прикордонного загону. Тісна співпраця з колегами суміжних країн з протидії переміщенню тютюнових виробів дає значні результати по обидва боки кордону.
Лише з початку квітня цього року прикордонниками Чернівецького загону спільно з правоохоронцями інших відомств в 33 випадках затримали понад 255 тисяч пачок сигарет різних марок, на суму більше 1,5 мільйона гривень. Окрім сигарет було затримано 39 осіб причетних до переміщення тютюнової продукції через кордон - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Така активність правоохоронців викликає невдоволення в осіб, що займаються протиправною діяльністю, а тому вони намагаються усіляко протидіяти прикордонникам у виконанні їх службових обов’язків. Неодноразово охоронці кордону отримували в свою адресу погрози, фіксували різного роду демонстративні дії, які б мали їх скомпрометувати.
Однин із таких випадків трапився сьогодні вранці на ділянці відділу «Селятин». Здійснюючи огляд прилеглої території до кордону наряд помітив відсутність частини загороджувального паркану. Натомість правопорушники залишили сліди та розкидали тютюнові вироби поблизу кордону та контрольно-слідової смуги.
Нагадаємо, що це вже не вперше правопорушники руйнують прикордонну інфраструктуру. Такий випадок трапився 10 квітня 2017 року на ділянці відділу «Селятин» де було здійснено підпал дерев’яної будівлі на дорозі сполучення с. Селятин – с. Долишній Шепіт, яку планувалося використати в якості тимчасового контрольного поста. Адже, на даному напрямку тільки в цьому році затримано значну кількість підакцизних тютюнових виробів.
Прикордонники наголошують, що незважаючи на супротив організаторів злочинних схем заходи з посилення прикордонного режиму та протидії протиправній діяльності на кордоні триватимуть і надалі.