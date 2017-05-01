У Чернівцях пластуни святкуватимуть 105 років організації, який 28 червня 2017 року організовує Станиця Чернівці Національної скаутської організації «Пласт».
План заходів:
- 12:00 - молебень у Соборі Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул.Руська, 28).
-12.50 - вимарш за маршрутом: вул. Руська, 28 – пл. Центральна – вул. О.Кобилянської – вул. Кафедральна – пл. Соборна.
- 13:30 – урочисте відкриття заходу на Соборній площі.
- 14:00 - 17:00 - містечко: майстер-класи, настільні ігри, інформаційна точка, їзда верхи, ігри, різноманітні активітети.
Під час святкування Дня Пласту в Чернівцях жителі міста матимуть змогу повправлятися у складанні наметів та в'язанні туристичних вузлів, взяти участь в активітетах від Державної служби надзвичайних ситуацій, пройти інструктаж із надання першої домедичної допомоги від представників Червоного Хреста, постріляти в тирі, подивитися цікаві хімічні експерименти.
І, звісно, ближче познайомитись із Пластом. Після згортання пластового містечка кожен матиме змогу побувати на пластовій ватрі та відчути весь чар пластування!