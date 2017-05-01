Чернівчан просять повідомляти про факти корупції з боку працівників системи ДСНС

Чернівецький міський відділ та ДПРЗ-1 Управління ДСНС України у Чернівецькій області
ПОВІДОМЛЯЄ!
В Управлінні ДСНС України у Чернівецькій області працює «телефон довіри» (03722)4-66-56 та електронна адреса: bezpeka.chr@mns.gov.ua
, за якими можна зателефонувати з приводу порушень чинного законодавства працівниками підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій».
Якщо ви стали свідком або об’єктом незаконних, неправомірних та корупційних дій з боку працівників системи ДСНС, не мовчіть!
Про факти зловживань та корупційних проявів з боку працівників системи ДСНС Ви можете повідомляйте до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Управління ДСНС України у Чернівецькій області (03722) 4-68-85, terminova_upk@mns.gov.ua або повідомити за номером ”телефону довіри” ДСНС України (044) 289-12-41.
Конфіденційність гарантовано.