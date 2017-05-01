На Буковині у пожежі загинув 16-літній хлопець

За інформацією прес-служби Управління ДСНС України у Чернівецькій області 20 травня виникла пожежа у житловому будинку у селі Панка Сторожинецького району. За попередньою інформацією, у одній із кімнат сталося коротке замкнення монітора комп’ютера.
Внаслідок цього у кімнаті утворилося сильне задимлення На момент виникнення пожежі у будинку перебував тільки неповнолітній син власника. Хлопець, ймовірно, спав, тому відразу не відчув запах диму.
Пожежу помітили сусіди, які побачили дим, що виходив з будинку, та викликали рятувальників. Одночасно із цим, люди зайшли всередину будівлі, де знайшли 16-річного хлопця. На жаль, юнак був вже без ознак життя – він отруївся чадним газом. Заходи медиків, котрі намагалися врятувати життя хлопця, були марними. Пожежу у будинку ліквідували вогнеборці державної пожежно-рятувальної частини № 12 з міста Сторожинець. Її площа склала 20 кв.м.
21 травня у селі Лукавці Вижницького району горіла господарська будівля. Причиною пожежі, за попередніми висновками фахівців, стало коротке замкнення електромережі. Вогонь поширився на дерев’яне обрешетування покриття та за нетривалий час охопив значну площу. За викликом на місце події було направлено рятувальників з міста Вижниці, смт Берегомета та місцевої пожежної охорони села Лукавці, які ліквідували пожежу. У результаті пожежі було знищено покриття господарської будівлі на площі 120 кв.м та господарські речі, що зберігались всередині будівлі.
Окрім цього, протягом вихідних рятувальники також ліквідували пожежі у Путильському, Новоселицькому, Кіцманському районах та місті Чернівці, під час яких врятували від вогню 3 споруди.